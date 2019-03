vor 56 Min.

Volksbegehren ist beherrschendes Thema beim Unterallgäuer Landfrauentag

Die Unterallgäuer Kreisbäuerin macht bei der Veranstaltung in Erkheim ihrem Ärger Luft. Eine Bundestagsabgeordnete plädiert für Dialog.

Von Franz Kustermann

Das Volksbegehren „Artenvielfalt – Rettet die Bienen“ war beim Unterallgäuer Landfrauentag das beherrschende Thema: Kreisbäuerin Margot Walser plädierte in Erkheim stattdessen für einen Vorstoß mit dem Titel „Rettet die Landwirte“. Artenschutz sei die Aufgabe jedes Einzelnen, nicht ausschließlich Aufgabe der Bauern, betonte sie. Bei so viel „Unzufriedenheit der Wohlstandsgesellschaft“ müsse sich jeder Einzelne fragen: „Welchen Beitrag leiste ich?“

Trotz der Trockenheit im vergangenen Jahr sei im Unterallgäu die Ernte im Vergleich zu anderen Regionen „zufriedenstellend“ ausgefallen, sagte Walser. Sie erwähnte auch, dass die Bienen so viel Honig eingebracht hätten wie lange nicht mehr. Dies sei auf das günstige Wetter im Sommer und die konsequente Bekämpfung der Varroa-Milbe durch die Imker zurückzuführen. Die Kreisbäuerin ist sich sicher: „Die Natur macht’s – vieles ist durch das Wetter vorgegeben!“

Das Thema Bienen sei von großen Teilen der Bevölkerung heiß diskutiert worden – von Menschen, die „weder planen, noch säen, noch ernten und verarbeiten, aber alles besser wissen als wir“, kritisierte Walser. Dabei profitiere jeder vom Erfolg der Landwirte, von hochwertigen Lebensmitteln, die von den Discountern mit Sonderangeboten verramscht würden, machte die Kreisbäuerin ihrem Ärger Luft.

„Wenn es so weitergeht, gibt es bald keine Bauern, bald keinen ländlichen Raum und bald auch kein Essen mehr“, schimpfte sie. Die Landfrauen dächten in Generationen, engagierten sich im Ehrenamt, in Kindergärten, Schulen und in der Öffentlichkeitsarbeit. Auch suchten sie stets den Dialog mit dem Verbraucher, trotzdem werde ihnen nicht der entsprechende Respekt entgegengebracht.

Lob für Engagement der Landfrauen

„In welcher Zeit leben wir eigentlich: Wir sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr“, bedauerte die CSU-Bundestagsabgeordnete Marlene Mortler (Wahlkreis Roth/Nürnberger Land). Demokratie brauche den Dialog zwischen Sender und Empfänger – und in allen Lebensbereichen, sagte die Referentin. Sie unterstrich, wie entscheidend es sei, zuzuhören und aufeinander einzugehen – „nur dann kann Dialog fruchtbar sein“.

Ein solcher Austausch funktioniere nicht als Einbahnstraße, auch wenn sich die Kommunikation seit 20 Jahren gewaltig verändere. In der digitalen Welt brauche es „handyfreie Zonen“, etwa beim Essen – online und offline müssten sich die Waage halten.

Mortler plädierte vehement dafür, dass der Nachwuchs „zuerst die Bauklötze und erst dann das Tablet“ bekommt. Für die Kleinen sei es wichtig, dass sie erst die Natur erkunden sollten, denn „das wahre Leben“ spiele sich dort ab. Ansonsten verlernten sie, dem Gegenüber in die Augen zu schauen.

Stellvertretender Landrat Stephan Winter nannte die Landfrauen die „tragenden Säulen des ländlichen Lebens“. Zudem sprach er die Mahnung aus, „die Deutungshoheit über Landwirtschaft und darüber, wie Landwirtschaft arbeitet, nicht anderen zu überlassen“. Erkheims Bürgermeister Christian Seeberger freute sich, dass die Landfrauen Probleme „so beherzt“ angehen.

Musikalisch gestaltete der Unterallgäuer Bäuerinnen-Chor den Tag. Lacher hatten Elisabeth Hafner und Gudrun Pohl-Ruf auf ihrer Seite: Die Frauen aus Ichenhausen berichteten in einem Sketch unterhaltsam von ihrer „Wallfahrt nach Rom“.

Jeweils zur Hälfte gehen die traditionell bei der Veranstaltung gesammelten Spenden in Höhe von rund 900 Euro heuer an die Dorfhelferinnenstation und an den Verein Donum Vitae.

Lesen Sie außerdem: Das Volksbegehren ist durch - das freut nicht alle

Themen Folgen