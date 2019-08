17:01 Uhr

Volkshochschule setzt voll auf die Wende

Im neuen Programm der Volkshochschule im Landkreis Neu-Ulm geht es um 30 Jahre Mauerfall. Aber nicht nur: Auch Entspannung steht hoch im Kurs.

Von Jens Carsten

Alle Zeichen stehen auf Wende – das gilt zunächst einmal für das neue Programm der Volkshochschule (VHS) im Landkreis Neu-Ulm, das sich mit einigen Angeboten dem 30. Jahrestag des Mauerfalls widmet. Aber auch für die Leitung des Vereins: Kürzlich hat Carolin Gehring die Geschäfte von Dieter Rösch übernommen, der die Geschicke der Bildungseinrichtung 31 Jahre lang bestimmt hat. Mit ihrem ersten Programm ist die Nachfolgerin zufrieden: „Der erste Meilenstein ist geschafft.“ Und der trägt mit dem Sonderprogramm zur Wende ein Zeichen ihrer ganz persönlichen Handschrift.

Auch, wenn oft zu hören sei, dass politische Themen nicht allzu viel Publikum anlocken: „Wir haben uns bewusst dafür entschieden, es ist ein geschichtsträchtiges Ereignis“, sagt Gehring zur sogenannten Wende. Man habe sich Mühe gegeben, sie attraktiv aufzubereiten. Dazu gehören eine Berlinfahrt, ein Vortrag des Fluchthelfers Hartmut Richter und eine Vorführung des Films "Ballon" von Michael Bully Herbig – wobei der Protagonist Günter Wetzel von seiner spektakulären Flucht aus der DDR berichten wird.

Programm der VHS: 741 Veranstaltungen

Das Herbst- und Winterprogramm umfasst 741 Veranstaltungen, das sind in etwa so viele wie gewöhnlich. Im vergangenen Jahr konnte die VHS mit ihren Angeboten rund 14.800 Menschen erreichen, etwas weniger als zuvor. Aus Gehrings Sicht ist das „kein Grund zur Sorge“. Die Zahl schwanke von Jahr zu Jahr. Die meisten Kurse finden im Herbst und Winter in Illertissen statt (180), gefolgt von Senden (104). Es gebe Angebote in allen 14 Außenstellen, betont Gehring.

Auf großes Interesse stoßen weiterhin Gesundheitskurse wie Aquafitness, Yoga und Pilates. Immer stärker nachgefragt würden Seminare zur Entspannung und Entschleunigung. Gehring führt das auch auf die „hektischen Seiten“ des Lebens im Online-Zeitalter zurück. „Glücklich“ lautet dazu passend der Titel eines Angebots, der die Teilnehmer mit sich selbst ins Reine bringen will. Einmal mit einem literarischen Abend, bei dem Philosophien im Mittelpunkt stehen. Dann aber auch praktisch mit Bewegung und Theaterspiel.

Prominenter Gast: Samuel Koch kommt nach Senden

Spezielle Angebote gibt es im neuen Programm erneut für Senioren (zum Beispiel „Lachen, lieben, leben im Alter“) und für Kinder (etwa die Programmierkurse der Illertisser „Talenta“). Die Kooperation mit den hiesigen Familienzentren äußert sich unter anderem im Kochkurs für Kinder und Väter. Wieder aufleben soll die Ausbildung von Integrationsmentoren. Einen kulturellen Höhepunkt verspricht die Konzertlesung des Musikers Samuel Harfst und des Autoren Samuel Koch, der seit seinem schweren Unfall in der TV-Show „Wetten dass...“ im Rollstuhl sitzt.

Überzeugt vom neuen Programm ist auch VHS-Vorsitzender Jürgen Eisen, besonders gelungen sei der Schwerpunkt zum Thema „Glücklich sein“: „Das ist das Wichtigste im Leben.“ Die Wende in der Bildungseinrichtung – von Rösch zu Gehring – sei gut gelungen. Auch, wenn „Mister VHS“ nicht ganz weg ist: Rösch wird als Reiseleiter erhalten bleiben. Er ist Spezialist für die Hurtigruten.

