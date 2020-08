00:32 Uhr

Volkshochschule startet wieder durch

Ab September gibt es mehr als 30 Angebote in Babenhausen – manches Neue und viel Bewährtes

Von Fritz Settele

Nachdem das Programm im Frühjahr ein jähes Ende erfuhr, folgt nun ein Neustart: Die Volkshochschule (Vhs) in Babenhausen stellt ihr Angebot für die Herbst-/Wintersaison vor und Leiterin Sonja Rau-Schädle hofft, dass alle Programmpunkte durchgeführt werden können, wenngleich Abstands- und Hygieneregeln gelten.

Unter den mehr als 30 Angeboten ist Neues, aber auch Bewährtes zu finden. Kursanmeldungen sind ab Dienstag, 1. September, möglich. Die IZ gibt vorab einen Überblick über das Kursangebot. Das ausführliche Programm liegt in den örtlichen Geschäften, Banken und im Rathaus aus und ist im Internet abrufbar.

Den Schwerpunkt bildet wie immer der Gesundheitssektor. Einige Kurse davon werden mehrmals angeboten, allerdings zu unterschiedlichen Zeiten. Hatha-Yoga für Anfänger und Fortgeschrittene, speziell auch für Frauen (Vinyasa Flow), bietet Yogalehrerin Sabine Binder an.

Pilates mit Klàra Somogyi gehört ebenso zu den Dauerbrennern, wie die Kurse von Corinna Wegener, ob Piloxing, eine Kombination aus Pilates und Boxen, oder Zumba in unterschiedlichen Varianten. Seit Jahren gehört die Problemzonengymnastik für Frauen mit Vhs-Leiterin Sonja Rau-Schädle zu den Klassikern.

Bei der „Aquafitness für Jedermann“ mit Johanna Bertele und Anita Grauer geht es zu unterschiedlichen Zeiten ins Schwimmbecken des Babenhauser Seniorenzentrums. Und wer ohne größere sportliche Aktivitäten zu seinem Wohlfühlgewicht kommen will, dem sei der Kurs „Bye bye Übergewicht“ mit Brigitte Häfele empfohlen.

Axel Fastner widmet sich dem Aussehen der Frauen, nicht zuletzt in den Kursen „Minimal-Make-Up – weniger ist mehr“ und „Wohlfühl-Make-up“. Wer möglichst wenige Zeit aufwenden will, dem bietet Fastner „Easy beauty – Das einfache und schnelle Make-up“ an.

Der zweite Schwerpunkt des Vhs-Winterprogramms liegt auf abwechslungsreicher Ernährung. Küchenmeister Heribert Kirchberger präsentiert eine „gesunde und schnelle Küche“, wofür man nach seinen Worten maximal eine halbe Stunde aufbringen muss.

Im Kurs „Original thailändische Küche“ vermittelt Pimphawan Ebinger sowohl eine Anleitung für ein Thai-Menü als auch für asiatische Nudelgerichte. Ob Brot oder Desserts: Bei Doris Singer dreht sich alles um das Kochen mit dem Thermomix.

Und wer Süßes liebt, der kommt im Kurs von Chocolate-Instructor Birgit Heel auf seine Kosten. Rohkakao-Schokolade wird hergestellt – vegan und laktosefrei. „Mit einem starken Immunsystem durch den Herbst“, nämlich in Form von Frühstücksideen aus der Fünf-Elemente-Küche, kommt man mit Brigitte Häfele.

Ebenfalls zu den Klassikern im Vhs-Programm in Babenhausen gehört Christine Hammerers „Englisch Konversation B1“, bei der in entspannter Atmosphäre aktuelle Themen in englischer Sprache besprochen werden.

Die Teilnehmer des Nähkurses mit Maria Striegel lernen grundlegende Basics kennen, aber auch wie man ein Shirtkleid bis Größe 42 anfertigt.

und Reportagen Neu im Vhs-Programm: Unter dem Motto „Hurtigruten – schönste Seereise der Welt“ berichtet Dieter Rösch von der norwegischen Küste.

In „Letzte Hilfe – gut vorbereitet für alle Fälle“ gibt Sabine Mussack Hilfestellungen für die Begleitung auf dem letzten Lebensweg von Menschen. Ausbildungssanitäter Heinrich Schulze bietet einen Erste-Hilfe-Kurs speziell für angehende Babysitter an sowie einen Auffrischungskurs über entsprechende Hilfsmaßnahmen in Notsituationen von Babys und Kleinkindern.

Einzelheiten zu Terminen, Kurskosten und Mitzubringendem können dem ausführlichen Programm entnommen werden. Anmeldungen sind ab Dienstag, 1. September, bei Vhs-Leiterin Sonja Rau-Schädle unter der Telefonnummer 08333/925022, per Fax an 08333/925021 oder E-Mail an vhs-babenhausen@web.de möglich.

