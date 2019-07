05:30 Uhr

Vom Kinderspielplatz zum Mehrgenerationenplatz

Mehr als Schaukel und Wippe: Die Bauarbeiten an der Kaulastraße in Altenstadt sind zum Großteil abgeschlossen. Was es dort für Erwachsene zu entdecken gibt.

Von Franziska Wolfinger

Ein Treffpunkt für Jung und Alt soll in der Kaulastraße in Altenstadt entstehen. Der bestehende Spielplatz wird Mehrgenerationenplatz. Nicht mehr nur Kinder, auch Jugendliche und Erwachsene, sollen ihre Freizeit dort gerne verbringen.

Nun sind die groben Bauarbeiten soweit abgeschlossen. Teil des Mehrgenerationenkonzepts ist zum Beispiel ein Bolzplatz, auf dem Jugendliche sich im Fußball üben können. Eher für Erwachsene interessant ist der Erlebnisgarten, in dem Pflanzen wachsen, die in der Region zwar heimisch sind, aber in den vergangenen Jahren doch selten geworden sind. Der Garten soll die Natur auch fühlbar und erlebbar machen. Wie Franz Mensch, der für die Liegenschaften des Marktes Altenstadt zuständig ist, habe die zuständige Firma sogar eine spezielle Samenmischung für den Erlebnisgarten zusammengestellt. Statt Pflanzensterben soll es dort eine Pflanzenvermehrung geben.

Warum es mit der Bürgerbeteiligung nicht klappte

Während der Planungsphase für das Projekt war auch angedacht, aus dem Mehrgenerationenplatz ein Projekt zur Bürgerbeteiligung zu machen. (wir berichteten) Eine Überlegung war beispielsweise, dass sich die Altenstadter bei den Bauarbeiten einbringen können. Das habe so nicht geklappt, sagt Mensch. Auch in einer öffentlichen Sitzung des Gemeinderats wurde das Thema kürzlich angesprochen. Bürgermeister Wolfgang Höß erklärte damals, dass aus der Bevölkerung zu wenig Resonanz kam. Es sei vielleicht auch der Zeitpunkt für eine umfassende Information an die Bevölkerung verpasst worden, erklärt Franz Mensch. Weil auch bei der ausführenden Firma die Auftragsbücher voll sind, sei es zunächst schwierig gewesen, einen Termin für eine Infoversammlung zu finden. So haben die Bauarbeiten am Ende ohne die Mithilfe von Bürgern stattgefunden. Mitarbeiter des Bauhofs haben mit der Firma Wegner zusammengearbeitet.

Nun sind die Arbeiter zwar auf der Zielgeraden, doch richtig fertig sieht der Platz noch nicht aus. Es werde einfach noch ein paar Monate dauern, bis die gepflanzten und gesäten Blumen und Gräser aufgehen und wachsen, sagt Mensch. Im kommenden Frühjahr werde es dann voraussichtlich ganz ordentlich aussehen.

Was noch erledigt werden muss

In den kommenden Wochen sollen noch die letzten fehlenden Geräte aufgebaut und geliefert werden. Dazu gehören unter anderem vier Sportgeräte, die auch eher für die älteren Besucher des Mehrgenerationenplatzes gedacht sind. Für Kinder wird noch ein Kletternetz aufgespannt. Außerdem sollen noch mehr Bäume gepflanzt werden und es sollen Plätze zum gemütlichen Sitzen und Ausruhen entstehen, wie beispielsweise die Hängematten, die bereits aufgebaut wurden. Dort werden dann vielleicht auch viele Fahrradfahrer Rast machen und sich kurz von einer anstrengenden Tour erholen. Denn der Mehrgenerationenplatz soll an den Illerradweg angeschlossen und entsprechend ausgeschildert werden. Der Marktrat hat sich auch für ein Ökoklo neben dem Mehrgenerationenplatz ausgesprochen. Wenn mit dem EU-geförderten Leaderprojekt „Müssen - aber ökologisch. Stille Örtchen zwischen Donau, Iller und Alb“ alles klappt, wird die Toilette kommendes Frühjahr aufgestellt. Lesen Sie mehr zu den Ökoklos hier: Altenstadt setzt auf Kompost-Toiletten

Einen offiziellen Eröffnungstermin gibt es allerdings noch nicht, sagt Franz Mensch. Das werde entschieden, wenn dann wirklich alles fertig ist. Zunächst sollen nicht zu viele Menschen dort aufhalten. Die neuen Pflanzen sollen erst einmal die Chance bekommen, ordentlich anzuwachsen. Die Kosten für die Neugestaltung des Platzes wurden währende der Planung auf rund 110000 Euro geschätzt. Noch habe man zwar nicht alle Rechnungen beisammen, sagt Mensch, doch diesen Betrag werde man voraussichtlich halten können. Der Naherholungsverein des Landkreises Neu-Ulm fördert das Projekt mit einem Zuschuss von 40 Prozent.

