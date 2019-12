vor 51 Min.

Vom Licht, das in die Welt strahlt: Weihnachtsbotschaften in den Kirchen

Etliche Menschen in der Region besuchten die Gottesdienste an den Weihnachtstagen.

Welche weihnachtlichen Botschaften Geistliche den Kirchgängern heuer mit auf den Weg gaben.

Illertissen Das „Licht der Welt“ strahlt in diesen Tagen hell. Es kann zu Lösungen führen, soll Perspektiven eröffnen. Diese Botschaft hat der Illertisser Stadtpfarrer Andreas Specker den Menschen an Weihnachten mit auf den Weg gegeben.

So auch während der Familienchristmette in der bis auf den letzten Platz besetzten Pfarrkirche in Au. Nach einer Einstimmung durch die Musikkapelle Au und nach dem Krippenspiel „Auf dem Weg zur Weihnachtsfreude“, welches das Kinderkirchenteam vorbereitet hatte, war es Pfarrer Specker vorbehalten, den Zuhörern die Weihnachtsbotschaft zu verkünden. Er legte ihnen nahe, das „Licht der Heiligen Nacht“ weiter zu tragen und zu verschenken. Schließlich feierten auch Menschen, die mit der Kirche nicht viel zu tun haben, das Weihnachtsfest in einer besonderen Nacht und mit einer besonderen Geschichte, von der Herbergssuche bis zur Geburt Christi.

„Diesem Zauber und Geheimnis, wo schon das Kind in der Krippe Licht ausstrahlt, kann sich einfach niemand entziehen. Ein Licht, das immer wieder Perspektive gibt und stets eine Lösung sein kann. Ausgehend von einem großen Stern leuchtet es unentwegt auch nach über 2000 Jahren immer noch in zig Millionen kleinen Sternen bis heute weiter.“

Specker setzte am Ersten Weihnachtsfeiertag seine Betrachtungen über das Licht fort, das zu allen Zeiten für die Menschen von Bedeutung war. Heuer falle der Tag mit dem Chanukka-Fest zusammen, an dem die Juden das gelungene Wiederanzünden ihres symbolträchtigen Leuchters, der Menora, feierten. Specker weiter: „So können wir von unseren älteren Geschwistern lernen, indem es den Juden untersagt war, bei angezündetem Leuchter zu arbeiten.“ Sie sollten sich in die Betrachtung des Lichts vertiefen, woran sich Christen beim Feiern des Weihnachtsfests ein Beispiel nehmen könnten.

Zu den Predigtgedanken passte die Gestaltung des Gottesdiensts mit besonders vielen Ministranten, leuchtenden Kerzen und der in Illertissen traditionell aufgeführten Orchestermesse des bei Burgau gebürtigen Karl Kempter (1819 bis 1871). So war die Stadtpfarrkirche in Illertissen zur Christmette und am Ersten Weihnachtsfeiertag sehr gut besucht.

In der Pfarrkirche St. Andreas in Babenhausen beleuchtete Pfarrer Thomas Brom den Grund des christlichen Weihnachtsfests. „Wer es richtig verstanden hat, der weiß, dass das Kind nicht immer in der Krippe liegen bleibt, sondern erwachsen wird“, sagte er. Die Menschwerdung Jesu ende nicht in einer Krippe, sondern reiche weiter bis zum Kreuz. Deshalb sollten die Christen das Fest mit ganzem Herzen feiern, aber nicht als Kindergeburtstag. Vielmehr sollten sie mit Jesus groß werden und wachsen: „Dabei haben wir die Gewissheit, dass wir, was immer auch geschieht, behütet sind.“ (rfu, lor, clb)

Themen folgen