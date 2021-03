11:30 Uhr

Vom Nagel zum Autobauteil: Die Illertisser Firma Weiss feiert Geburtstag

Blick in die Produktion der Weiss Kunststoffverarbeitung im Werk Illertissen. Das Unternehmen feiert am 18. März seinen 75. Geburtstag.

Plus Zwei Brüder haben vor 75 Jahren das Unternehmen Weiss in kleinem Rahmen gegründet. Im Jubiläumsjahr plant der Illertisser Hersteller, sich weiter zu verändern.

Mit Nägeln hat alles angefangen. 1946 haben die Brüder Weiss in Kirchberg an der Iller angefangen, sie herzustellen. Aus dem kleinen Familienbetrieb ist inzwischen ein großes Unternehmen geworden. Am 18. März feiert die Weiss Kunststoffverarbeitung ihren 75. Geburtstag.

Es war der 18. März 1946, als Benno und Franz Weiss in Kirchberg anfingen, Drahtstifte zu produzieren. In der Nachkriegszeit war das ein gefragtes Produkt. Doch schnell erweiterten die Brüder ihr Spektrum: 1948 kamen Kunstharzpressteile dazu. 1955 zog die Firma nach Illertissen an den heutigen Standort um und begründete nochmals ein neues Standbein: Bis in die 1970er-Jahre fertigte Weiss auch Futtermittelmaschinen (Trockenfutterbereiter) und baute dafür auch die Elektromotoren selbst. Auch die 1958 in Betrieb genommene Aluminiumgießerei produzierte überwiegend für den eigenen Maschinenbau.

Heute ist Kunststoff das Kerngeschäft des Illertisser Unternehmens

Ab 1963 zeichnete sich dann die Fokussierung auf das heutige Kerngeschäft ab: die Produktion von anspruchsvollen Kunststoff-Spritzgussteilen. In jenem Jahr begann Weiss mit dem Werkzeug- und Formenbau für das Spritzgießen, 1966 ging die erste vollautomatische Spritzgießmaschine in Betrieb.

So wurde in der Lehrlingswerkstatt von Weiss früher gearbeitet. Bild: Firma Weiss

1971, zum 25. Jubiläum, beschäftigte das Unternehmen schon 150 Mitarbeiter. 1975 sei der Auftragsbestand des Geschäftsbereichs Kunststoffverarbeitung erstmals über dem des Maschinenbaus gestiegen, schreibt das Unternehmen in seinem Rückblick.

Heute ist Weiss vor allem als Zulieferer für die Automobilindustrie und den Maschinenbau tätig. In den beiden Standorten werden Spritzgussteile entwickelt und produziert. Am Stammsitz in Illertissen sind nach Unternehmensangaben 176 Mitarbeiter beschäftigt, im Werk Györ/Ungarn, das Weiss 2007 gründete, sind es 84.

Firma Weiss: Auch Roboter sind im Werk Illertissen im Einsatz

Neben dem Kunststoff-Spritzguss gehört zum Angebot des Unternehmens auch der eigene Werkzeug- und Formenbau sowie die (teil-)automatisierte Montage von Bauteilen zu Systemkomponenten. Die robotergestützte Automatisierungstechnik wird ebenfalls im eigenen Haus projektiert.

Robotergestütztes Teilehandling kommt im Weiss-Werk Illertissen zum Einsatz. Bild: Firma Weiss

Aktuell werden beispielsweise Kettenspanner für moderne Automotoren, Gehäuse für Sensoren und Steuerungen in Fahrzeugen, Gehäuse für medizintechnische Geräte und Sichtteile für den Kfz-Innenraum bei Weiss hergestellt.

Weiss wird in zweiter und dritter Familiengeneration geführt und hat sich für das Jubiläumsjahr einiges vorgenommen. Jürgen B. Weiß, geschäftsführender Gesellschafter: "Nach dem Ausnahmejahr der Pandemie, das wir aber immerhin mit einer schwarzen Null abschließen konnten, sind wir für 2021 vorsichtig optimistisch und planen mit Wachstum im einstelligen Prozentbereich. Dazu werden einige Neuprojekte, die in Kürze anlaufen, einen Beitrag leisten - und die Tatsache, dass wir unsere Präsenz im wachstumsstarken und anspruchsvollen Markt der Medizintechnik ausbauen."

Die Weiss Kunststoffverarbeitung 1 / 3 Zurück Vorwärts Das 1946 gegründete Unternehmen hat seit 2007 einen Firmensitz in Györ, Ungarn. In Deutschland sind 176 Mitarbeiter, davon 16 Azubis, beschäftigt, in Ungarn arbeiten 84 Mitarbeiter, zwei von ihnen sind Auszubildende.

Weiss Deutschland wird geleitet von den Geschäftsführern Dietmar Weiß, Bruno Weiß und Jürgen Weiß. Für die Weiß Hungaria KFT zeichnen Edina Prepost und Jürgen Weiß verantwortlich.

Das Unternehmen entwickelt hochwertige Kunststoff-Spritzgussteile und stellt sie her. Die Kunden im Bereich Pkw- und Nutzfahrzeugebau, Maschinenbau und Befestigungstechnik, Kommunikationstechnik, Kindersicherheit (Auto-Kindersitze), Heiz- und Energietechnik, Bremssysteme, Elektrotechnik und Medizintechnik sitzen in Deutschland und Europa. (az)

Die stetige Veränderung sei dabei Firmentradition: "Wir haben uns mehrfach neu erfunden und dabei immer auf neueste Technologien und auf Innovationen gesetzt. Das gehört genauso zu unserer Firmen-DNA wie die Verlässlichkeit, die hohe Engineering-Kompetenz und die unbedingte Kundenorientierung." (rjk, az)

Lesen Sie auch:

Themen folgen