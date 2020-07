10:00 Uhr

Von Aquaplaning überrascht: Fahrer prallt gegen Leitplanke

Ein Fahrer wurde von plötzlich einsetzendem starken Regen überrascht und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Zum wiederholten Male haben plötzlich einsetzender Gewitterregen und nicht angepasste Geschwindigkeit einen Unfall verursacht. Am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr wurde ein Autofahrer auf dem dreispurigen Anstieg auf der A7 nach der Einfahrt Altenstadt in Richtung Norden offensichtlich vom Regen überrascht. Vermutlich infolge Aquaplanings prallte er mit seinem Fahrzeug in die Leitplanke und blieb dort auf dem Standstreifen stehen.

Er und seine drei Mitfahrer blieben unverletzt. Die Feuerwehr Altenstadt sicherte die Unfallstelle ab und war bei den Aufräumungsarbeiten behilflich. Der Verkehr konnte zweispurig an der Unfallstelle vorbeifließen. Die Höhe des Sachschadens war am Montagmorgen noch nicht bekannt. (wis)

