Von Autoscooter bis Zuckerwatte: Was beim Herbstmarkt geboten ist

Am Wochenende findet in Illertissen der Herbstmarkt statt. Hier sind alle Infos auf einen Blick.

Von Regina Langhans

An einem Herbsttag durch Illertissen bummeln, Bekannte treffen, Schnäppchen entdecken und noch eine Runde Autoscooter fahren, bevor der Winter derartigen Aktivitäten Einhalt gebietet: All das ist von Samstag bis Montag, 26. bis 28. Oktober, möglich, wenn der Herbstmarkt Illertissen wieder zum großen Freiluftkaufhaus macht.

Marktmeisterin Daniela Straßburg informiert, dass sich 130 Fieranten angemeldet haben, wobei sieben zum ersten Mal teilnehmen – unter anderem ein Händler mit Olivenöl und Essig aus einer Manufaktur, ein Anbieter mit Backzubehör und einer mit Schleifen, Bändern, Glückwunschkarten. „Sogar ein neuer Softeisverkäufer will auf dem Illertisser Herbstmarkt sein Glück versuchen“, berichtet die Marktmeisterin. Seit Frühjahr übt sie dieses Amt aus und wird wohl noch ein wenig aufgeregt sein, wenn sie am Sonntagmorgen ab sechs Uhr die Marktleute koordiniert. „Etwa ab 7.30 Uhr findet die Restplatzvergabe statt, das heißt, frei gebliebene Flächen werden an jene vergeben, die erst nicht untergekommen sind.“ Sie kämen auf eigenes Risiko, sogar von weiter her, weiß Straßburg. „So begehrt ist ein Platz auf dem Illertisser Jahrmarkt.“ Dessen Attraktivität wird zudem durch allerlei Angebote rund um das eigentliche Markttreiben erhöht. Der Blick in die „Warenauslagen“ ist vielversprechend.

Samstag: Von 14 bis 20 Uhr veranstalten die Inhaber der Fahrgeschäfte direkt auf dem Marktplatz einen Nachmittag für Familien, indem sie günstigere Preise anbieten. Der Fuhrpark umfasst mehrere Karussells, Autoscooter und ein Bungee-Trampolin. Außerdem gibt es Vergnügungsbuden für Dosen- und Pfeilewerfen oder Schießen.

Sonntag: Der Herbstmarkt findet in der gesamten Innenstadt statt und dauert von 10 bis 18.30 Uhr. Bürgermeister Jürgen Eisen und Kurt Mayer vom Schaustellerverband eröffnen ihn feierlich. Zugleich bauen die Händler ihre Stände für den Flohmarkt an der westlichen Hauptstraße auf. Der umliegende Einzelhandel hat von 12 bis 17 Uhr geöffnet.

Zusätzlich am Sonntag: Unter anderem bietet der Lions Club bei der Rau-Passage einen Büchermarkt mit Lesestoff aus zweiter Hand an. Die Illertisser Feuerwehr veranstaltet am Gerätehaus neben dem Rathaus einen Tag der offenen Tür.

Montag: Der Nachmarkt im Bereich des Marktplatzes dauert von 9 bis 16 Uhr.

Verkehr: Von Samstag bis Montag sind die Kreuzungsbereiche zwischen Oberer Graben und Bräuhausstraße sowie der Marktplatz gesperrt. Am Sonntag sind zusätzlich der Martinsplatz und die Hauptstraße durchgehend vom Rathaus bis zum Bahnhof gesperrt. Im Bereich der Innenstadt gilt ein Parkverbot. Das Parkhaus am Carnac-Platz kann kostenlos genutzt werden.

