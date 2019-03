vor 2 Min.

Von Karussell bis Comedy in Vöhringen

Was der Vöhringer Kulturring in diesem Jahr vorhat.

Von Ursula Katharina Balken

Für drei Veranstaltungen im Jahr ist der Kulturring in der Stadt Vöhringen Ideengeber, Initiator und gleichzeitig Manager. Um die Maibaumfeier, das dreitägige Stadtfest wie das Adventskonzert durchführen zu können, braucht es das Engagement vieler Helfer. Bei der Jahresversammlung im Adler-Gebäude dankte Vorsitzender Bertram Schnitzler jetzt deswegen den Vereinen, die sich mit ihren Mitgliedern für diese Anlässe immer sehr ins Zeug legen.

Das weiß auch Bürgermeister Karl Janson zu schätzen. In Vöhringen könne man froh sein, dass es diese Veranstaltungen noch gebe. So manche Kommune könne diese Feiern und Konzerte nicht mehr durchführen, weil es an Helfern mangelt. „Der Kulturring ist ein wesentlicher Eckpfeiler im Leben der Stadt.“ Nicht nur das Stadtfest habe für die Bürger große Anziehungskraft, auch die Maibaumfeier werde wegen seiner Tradition sehr geschätzt. Vielfalt präge das kulturelle Leben in Vöhringen. Der Anspruch der Besucher steige aber auch stetig, weil durch das professionelle mediale Angebot die Erwartungshaltung groß sei. Die Kommune unterstütze die Aktivitäten des Kulturrings.

Comedy-Clowns treten auf

Ohne die Leistungen des Bauhofs mit einzurechnen, der für die Vereine wertvolle Hilfestellung leistet, flossen dem Kulturring im vergangenen Jahr 15000 Euro zu. Darin sind auch die rund 3500 Euro enthalten, die die neuen Maibaum-Girlanden für Vöhringen und die Ortsteile gekostet haben.

In seinem Rückblick stellte Vorsitzender Schnitzler fest, dass das 41. Stadtfest ein großer Erfolg gewesen sei, wenngleich der Start auch ziemlich feucht ausfiel. Dafür gab es danach Bilderbuchwetter.

In diesem Jahr hat der Kulturring etwas Neues vor. Schnitzler kündigte an, dass das Comedy-Duo Gogol & Mäx ins Wolfgang-Eychmüller-Haus kommt. Möglich macht das der Vöhringer Max Harder, der sich im Showbusiness bestens auskennt. Der Auftritt der beiden Musical-Clowns, die in ihrer Performance Akrobatik wie Musikalität zeigen und hören lassen, ist für Oktober im Kulturzentrum geplant. Die beiden Musiker stammen aus Staufen bei Breisach im Schwarzwald, sie beherrschen mehrere Instrumente und sind seit 25 Jahren in der Unterhaltungsbranche ein Begriff.

Neue Termine stehen schon fest

Die Termine für die kommenden Monate: Dienstag, 30. April, Maibaumfeier. Von Freitag, 19. bis Sonntag, 21. Juli, Stadtfest. Sonntag, 20. Oktober, Gastspiel von Gogol & Mäx und Sonntag, 22. Dezember, Adventskonzert mit der Stadtkapelle Vöhringen.

