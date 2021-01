16:00 Uhr

Von Malsen-Ponickau: Nazi oder skrupelloser Mitläufer?

Plus Johann-Erasmus von Malsen-Ponickau, dessen Familie einst das Osterberger Schloss gehörte, machte Karriere in der SS. KZ-Häftlinge bezeichnete er als „Menschen zweiter Klasse“.

Von Ralph Manhalter

Die Ansprache machte offenbar Eindruck auf das Wachpersonal: „Kameraden von der SS! Ihr alle wisst, wozu uns der Führer berufen hat. Wir sind nicht hierhergekommen, um diesen Schweinekerlen da drinnen menschlich zu begegnen. Wir betrachten sie nicht als Menschen, wie wir sind, sondern als Menschen zweiter Klasse.“

Zu diesem Zeitpunkt, als der Freiherr Johann-Erasmus von Malsen-Ponickau seine hasserfüllten Parolen über das Gelände des Konzentrationslagers Dachau erschallen ließ, befanden sich bereits zahlreiche Kommunisten, aber auch Sozialdemokraten und Gewerkschaftler in den dortigen Häftlingsbaracken. Jeder, der potenziel als Gegner der neuen nationalsozialistischen Ordnung betrachtet wurde, lief erhöhte Gefahr, verschleppt zu werden. „Wenn Du nicht aufpasst, kommst Du nach Dachau“, war eine allverbreitete Warnung in jenen Jahren ab 1933.

Der Adelige hält brutale Reden

Der englische Historiker Christoph Dillon zitiert in Bezug auf die Häftlinge nochmals von Malsen-Ponickau: „Jahrelang haben sie ihr verbrecherisches Wesen betreiben können. Aber jetzt sind wir an der Macht. Wenn diese Schweine zur Macht gekommen wären, hätten sie uns alle[n] die Köpfe abgeschnitten. Daher kennen wir keine Gefühlsduselei. Wer hier von den Kameraden kein Blut sehen kann, passt nicht zu uns und soll austreten. Je mehr wir von diesen Schweinehunden niederknallen, desto weniger brauchen wir zu füttern.“ Schwer zu verdauende Sätze, wenn auch durchaus systemkonform der Sprechweise und Ideologie der Nationalsozialisten.

Der Spross einer Adelsfamilie, welche im Besitz der Schlösser von Osterberg und Niederraunau war, durchlief zunächst den typischen Werdegang für Offiziere des Deutschen Kaiserreiches: Kadettenanstalt, Leib-Dragoner-Regiment, Oberleutnant waren die Etappen in der steilen Karriere von Malsen-Ponickaus.

Im Jahr 1919 gehörte der Adlige zum bayerischen Freikorps Epp, welches, erst kurz zuvor aufgestellt, zur Niederschlagung der roten Münchner Räterepublik herangezogen wurde. Nach einem Studium der Landwirtschaft in Hohenheim und München trat von Malsen-Ponickau 1930 in die NSDAP sowie in die SS ein und betätigte sich zunächst sich als Ortsgruppenführer der Partei in Niederraunau.

Der Freiherr avanciert zum Polizeichef von Posen

Nach der Machtübernahme Adolf Hitlers avancierte der Freiherr zum Führer der gesamten SS-Hilfspolizei für München. Von 1940 bis 1943 amtierte er dann als Polizeipräsident in Posen. Allerdings kam es immer wieder zu Differenzen zwischen dem selbstherrlich auftretenden SS-Mann und den Behörden. Verweise und Stubenarrest waren die Folge. Nach Kriegsende wurde von Malsen-Ponickau von den Amerikanern verhaftet und nach Polen ausgeliefert. Vor dem dortigen Gericht konnte der Adlige zwar einen Freispruch für seine Funktion als Polizeipräsident erwirken, nicht jedoch für die Mitgliedschaft in der SS, als einer „verbrecherischen Organisation“.

Als Malsen-Ponickau nach sieben Jahren Gefangenschaft 1953 auf seinen heimatlichen Besitz zurückkehrte, wurde er in Osterberg von einer großen Menschenmenge empfangen. Keiner fragte nach seiner früheren Betätigung und Gesinnung, zu frisch waren offensichtlich noch die Wunden des Dritten Reiches. Andererseits wissen die Quellen auch nichts von einer späteren Reue des Adligen zu berichten.

Aus den Reihen der Nazis gibt es Kritik an Malsen-Ponickau

Ob Erasmus von Malsen-Ponickau letztendlich ein überzeugter Nationalsozialist war oder, wie ihm der Gauleiter von Franken und „Stürmer“-Herausgeber Julius Streicher vorgeworfen hat, nur der Karriere zuliebe auf den ideologischen Zug Hitlers aufgesprungen ist, bleibt ein Geheimnis, das er 1956 mit ins Grab genommen hat. Im Alter von 61 Jahren starb der Freiherr in seiner Geburtsstadt München.

Lesen Sie außerdem: