Von Neu-Ulm nach Illertissen: Kommt ein Radschnellweg?

Plus Die Strecke von Neu-Ulm nach Illertissen eignet sich bestens für einen Radschnellweg, wie eine Potenzialanalyse ergab. So könnte die Verbindung verlaufen.

Von Anna Katharina Schmid

Gefährliche Kreuzungen, die Straßenseite wechseln, mal hört er einfach auf: Mit einem bummeligen Fahrradweg hat das Vorhaben kaum etwas gemein. Radschnellwege bilden eine eigene Infrastruktur, wie die kurze Präsentation bei der Sitzung des Regionalverbands Donau-Iller verdeutlichte. Ein Beispielfoto zeigte den „Cycle Super Highway“ in Kopenhagen: breit, zweispurig, abseits von Straßen und Kreuzungen. Eine Zukunftsvision für den Landkreis Neu-Ulm?

Die Strecke zwischen Neu-Ulm und Illertissen eignet sich bestens für einen Radschnellweg

Die Potenzialanalyse eines Karlsruher Planungsbüros hat ergeben, dass sich Radschnellverbindungen auch in der Region anbieten. Untersucht wurden die Landkreise Alb-Donau, Biberach und die Stadt Ulm in Baden-Württemberg sowie die Landkreise Günzburg, Neu-Ulm, Unterallgäu und die Stadt Memmingen in Bayern. Von allen untersuchten Distanzen weist die Strecke zwischen Neu-Ulm und Illertissen das höchste Potenzial auf.

Die Wege verbinden Kommunen durch kurze befestigte Strecken, auf denen Fahrradfahrer schnell unterwegs sein können. Sie sind möglichst kreuzungsfrei und mindestens vier Meter breit, sodass sie in beide Richtungen sicher befahren werden können. Nach Angaben des Planungsbüros richten sich die Schnellwege hauptsächlich an Pendler, die mit dem Fahrrad jeden Tag zur Arbeit oder zur Ausbildung fahren. Durch die Schnellwege sei es wahrscheinlich, dass viele Menschen von anderen Verkehrsmitteln auf das Fahrrad umsteigen.

Radschnellwege können eine Alternative zum Auto bieten

Das bestätigt auch eine Zukunftsprognose zur Mobilität: Bis 2030 könnten verschiedene Maßnahmen und gesellschaftliche Trends vor allem auf kurzen und mittleren Distanzen zu mehr Radverkehr führen. Auch der steigende Anteil an Pedelecs und damit verbundenen längeren Fahrten trage wesentlich dazu bei. Vor allem an zentralen Städten wie etwa dem Doppelzentrum Ulm und Neu-Ulm konzentriert sich der Verkehr, etwa 8000 Fahrradfahrer pendelten zwischen den Städten. Gerade hier gibt es dem Bericht des Planungsbüros großes Potenzial, dass noch mehr Menschen vom Auto auf das Rad umsteigen.

Radschnellwege böten gerade Pendlern eine gute Alternative zur täglichen Fahrt mit dem Auto. Das Planungsbüro empfiehlt dem Regionalverband Donau-Iller, fünf Strecken auszubauen, die sich für Radschnellverbindungen anbieten. Von Ulm aus nach Erbach, Blaustein und Elchingen sowie von Neu-Ulm aus nach Nersingen und über Senden, Vöhringen und Bellenberg nach Illertissen. Zusätzlich böte sich eine Abzweigung von Senden nach Weißenhorn an.

Der Radschnellweg könnte parallel zum Iller-Radweg verlaufen

Die Strecke nach Illertissen würde parallel zur bestehenden Bahntrasse und dem Iller-Radweg verlaufen. Die Analyse ergab für die 24 Kilometer lange Strecke ein Potenzial von 2000 Fahrradfahrern pro Tag, prognostiziert für das Jahr 2030. Ausschlaggebend sind für die Berechnungen etwa die Entwicklung der Bevölkerung, Arbeits- und Studienplätze sowie Schulen.

Mit einem hochwertigen Belag ausgestattet und einer geringen Steigung erfüllt die Strecke von Neu-Ulm nach Illertissen alle Bedingungen für eine Förderung vom Freistaat Bayern und dem Bund. So werden 80 bis 85 Prozent der Kosten für den Ausbau und eine Machbarkeitsstudie übernommen. Diese soll im nächsten Schritt angestoßen werden.

