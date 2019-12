30.12.2019

Von Sex, Spatzen und Schnarchern

„Cavewoman“ rechnet im Theater am Espach mit Männern ab

Am Tag vor der Hochzeit haben Heiratswillige viel zu tun: Tortenbestellung, Telefonate, Gästeliste und vieles mehr. Wenn der Braut dann noch so allerhand Gedanken durch den Kopf gehen und die Mutter am Telefon mit kritischen Fragen ununterbrochen nervt, kann das ganz schön turbulent werden. Wie in der Solo-Show „Cavewoman“ im nicht ganz gefüllten Theater am Espach. Unter dem Leitgedanken „Sex, Lügen & Lippenstifte“ rechnete Darstellerin Heike Feist mit ihrem „Neandertaler“ und natürlich auch mit vielen Eigenheiten der Spezies Mann ab.

Obwohl ihre Hochzeitsgäste peinlicherweise viel zu früh gekommen sind, freut sich Cavewoman Heike Feist über jeden einzelnen und kann nicht verstehen, warum ihr Zukünftiger einige davon scheinbar von der Liste gestrichen hat. In Morgenrock und Pantoffeln zwischen überladenen Schuhregalen und herumliegenden Kleidungsstücken wirkt die in Berlin lebende Schauspielerin richtig heimisch. Und als sie gewandt herumrätselt, ob sie ihre Show jetzt vor schwäbischen Bayern oder vor bayerischen Schwaben präsentiere, hat sie die Sympathie ihres Publikums schon gewonnen. Geduldig lässt sie sich erklären, dass in Babenhausen der Begriff Spatzen nicht nur für Vögel, sondern auch für eine kulinarische Spezialität gilt. Mit der unnachahmlichen Art, mit der sie das Schnarch-Verhalten ihres Liebsten zu Gehör bringt, erntet Heike Feist nicht nur Lachen, sondern auch vor allem von den Damen zustimmendes Nicken.

Kaum hat sie ihren unaufhörlich an der Haustür klingelnden künftigen Ehemann abgewimmelt, verrät Cavewoman, wie einst Eva zu ihrem Adam gekommen ist. Dieser habe wie andere Männer auch so seine „Konstruktionsfehler“, die dann von den Frauen repariert werden müssten. Heike Feists gut gemeinter Ratschlag dafür: „Einfach mehr knutschen!“ Damit lasse sich auch das etwas andere Kommunikationsverhalten der Männer ein wenig ausmerzen. Dass Frauen gerne den gut gehüteten Rasierapparat ihres Partners benützen, erklärt die Künstlerin ganz plausibel: „Der funktioniert eben besser!“

Mit Singlepartys verbindet Heike Feist keine guten Erfahrungen. „Alle Männer dort haben eines gemeinsam: Sie sind verheiratet“, hat sie festgestellt. Für die Männer im Saal hat sie am Ende noch einen guten Rat: „Wenn Ihre besseren Hälften einmal so richtig dicke Luft macht, sollten Sie sie umarmen und sagen: „Ich dich auch!“ (clb)