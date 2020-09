vor 40 Min.

Von Ziegenkäse und Zukunft: Bauernverband wirbt für regional erzeugte Lebensmittel

Plus Eine Erklärtour des Bauernverbands informiert über regional erzeugte Lebensmittel. Halt macht sie auch bei Emershofen. Die Kreisbäuerin äußert bei dem Treffen einen Wunsch.

Von Ralph Manhalter

Neugierig schaut Ziege Ricky auf die Frauen und Männer, die sich auf dem Gelände des Berghofs bei Emershofen versammelt haben. Ein PS-starker Traktor steht ebenfalls da, bebildert mit Motiven der heimischen Landwirtschaft. Das Aufgebot an diesem Samstagvormittag ist Teil einer landesweiten Tournee des Bayerischen Bauernverbands (BBV) – mit dem Ziel, Verbrauchern den Wert lokaler und regionaler Produkte zu vermitteln. Unter dem Motto „#EssenAusBayern“ machen die Organisatoren halt am Hof der Familie Bucher, die sich mit Hingabe der Produktion und Verarbeitung von Ziegenmilch widmet.

Noch etwa 70 weitere Gefährten habe Ricky, weiß dann auch Stefan Bucher zu berichten. Im hofeigenen Laden gibt es Variationen von Ziegenkäse zu kaufen. Ein Nischenprodukt, das aber durchaus seine Liebhaber findet. Natürlich könne man bei der Direktvermarktung nicht die ganze Palette an landwirtschaftlichen Erzeugnissen anbieten, sagt Kreisbäuerin Christiane Ade. Das sei aber auch gar nicht Sinn der Sache. Nicht zuletzt die Corona-Pandemie habe gezeigt, dass es den Leuten vielmehr darauf ankommt, zu wissen, woher die einzelnen Produkte stammen.

Von einem Hofladen allein können Bauern meist nicht leben

An die Adresse des Landkreises Neu-Ulm, vertreten durch Landrat Thorsten Freudenberger, appelliert Ade, den Bauern bei der Hofvermarktung unter die Arme zu greifen. Eine große Hilfe wäre es bereits, so die Kreisbäuerin weiter, würde wieder eine Broschüre aufgelegt, in der ersichtlich ist, auf welchen Höfen ein Einkauf möglich ist. Die Nachfrage sei da, nur wisse so mancher potenzielle Kunde gar nicht, an wen er sich wenden könne. Nebenbei sei bemerkt, dass durch einen Besuch im Hofladen auch wieder ein engerer Bezug zu den konsumierten Nahrungsmitteln und deren Erzeuger hergestellt werden kann – es gibt schließlich auch noch eine Welt jenseits der Discounter und Kühe sind beileibe nicht lila.

In letzter Zeit gab es viele Negativschlagzeilen über die Landwirtschaft, mahnt Freudenberger in seiner Rede an. Es verhalte sich wie in der Politik oder beim Fußball: Zu Wort melden sich lauter Fachleute – abgesehen von denen, die den Beruf täglich ausüben. Die Bemühungen der heimischen Bauern, sei es hinsichtlich des ökologischen Landbaus oder Tierwohls, würden zum großen Teil überhaupt nicht zur Kenntnis genommen.

Seit 2015 werden die Ziegen bei Emershofen gehalten

Das Futter für die Ziegen auf dem Hof der Familie Bucher stammt beispielsweise aus der eigenen Landwirtschaft; zugekauft werde nur Kraftfutter, so Bucher. Ein Blick in die hohen Stallungen unterstreicht, dass großer Wert auf gute Lebensverhältnisse der Tiere gelegt werde.

Betriebsinhaberin Kirsten Steinke gibt jedoch zu bedenken, dass man vom Hofladen alleine nicht leben könne. So bediene man mit einem Verkaufswagen auch die Wochenmärkte in der Umgebung.

Seit 2015 werden nun die Ziegen bei Emershofen gehalten, erklärt ihr Partner Bucher. Zuvor habe der Hof über 20 Jahre lang leergestanden. Dessen Lage über dem Rothtal sei traumhaft, an manchen Tagen sei die Alpenkette zu sehen. Mehrere Investoren hätten in den vergangenen Jahren schon angefragt. Umso erfreulicher sei es, dass die junge Generation die Landwirtschaft mit einer innovativen Idee weiter betreiben möchte. Ziege Ricky hört sich das alles an und kaut wie zur Bestätigung an einem Büschel Gras.

Info: Näheres über regionale Produkte ist unter www.regionales-bayern.de zu erfahren. Mehr als 800 Produkte von rund 2500 regionalen Anbietern und Erzeugern sind aufgeführt.

