Von der Sonne geblendet: Auto erfasst in Illertissen Radfahrerin

Bei einem Unfall in Illertissen ist eine Radfahrerin schwer verletzt worden.

Ein 33 Jahre alter Autofahrer hat am Montagabend mit seinem Auto eine Radfahrerin erfasst. Nach Angaben der Polizei war der Mann auf der Josef-Henle-Straße in südlicher Richtung unterwegs. An der Einmündung zur Siemensstraße übersah er aufgrund der tiefstehenden Sonne eine vorausfahrende Fahrradfahrerin. Die Frau hatte sich zuvor ordnungsgemäß zum Linksabbiegen eingeordnet.

Schwerer Unfall in Illertissen: Radlerin trug keinen Helm

Das Auto prallte gegen das Hinterrad des Fahrrads. Die 47-jährige Radlerin stürzte dadurch auf die Motorhaube, schlug mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe und kam schließlich auf der Fahrbahn zum Liegen. Die Frau wurde schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Sie trug keinen Fahrradhelm, berichtet die Polizei. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 2500 Euro. Gegen den 33-Jährigen leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein. (AZ)

