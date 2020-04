vor 17 Min.

Von einem tragischen Tod am Gründonnerstag

Plus Eine unscheinbare Gedenktafel hängt in der Kirchhaslacher Kirche. Sie erzählt eine schicksalhafte Geschichte.

Von Claudia Bader

Der prächtige Hochaltar, die spätromanische Marienstatue mit Jesuskind, die Apostelfiguren an den Wänden: In der Wallfahrtskirche Mariä Himmelfahrt in Kirchhaslach gibt es eine fast unüberschaubare Vielfalt an Kostbarkeiten zu bewundern. Da wirkt die an einem Pfeiler zwischen den nördlichen Bankreihen angebrachte Gedenktafel eher unscheinbar. Wer der lateinischen Sprache mächtig ist, erfährt, dass es sich um ein Grabdenkmal handelt.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen