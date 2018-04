14:00 Uhr

Von einer schönen Illertisserin und einer Hinrichtung

Bei einem Rundgang konnten Interessierte tief in die Geschichte der Vöhlinstadt eintauchen. Dabei gab es Amüsantes, aber auch Erschreckendes zu erfahren.

Von Ralph Manhalter

Bei strahlendem Sonnenschein und bereits hochsommerlichen Temperaturen trafen sich am Samstag 20 Teilnehmer zu einer Stadterkundung. Initiiert wurde dieser Rundgang durch die Stadtverwaltung, durchgeführt vom Verein für Heimatpflege Illertissen und Umgebung. Teils zu Fuß, teils per Rad begab sich die Gruppe, angeführt von Therese Brock zunächst zur Hirschkreuzung. Manch einer erinnerte sich noch an das namengebende Wirtshaus, welches 1964 den Betrieb einstellte. Hiermit untrennbar in Verbindung stand seit Generationen die Brauer- und Gastwirtsfamilie Kempter. Später wurde im Saal ein Kino betrieben und sogar das Ensemble des Ulmer Theaters hielt Gastspiele ab. Heute unvorstellbar ist die Tatsache, dass inmitten der Kreuzung früher die Sebastianskapelle ihren Platz hatte, bevor sie dem Ausbau der Verkehrswege weichen musste. Wenige hundert Meter südlich erfuhren die Teilnehmer, dass das heutige „Alte Posthalterhaus“ ein Nachfolgebau der ersten, zu klein gewordenen Poststation darstellt. Diese befand sich seit 1690 im Nachbargebäude, in dem heute ein Restaurant untergebracht ist. Über den Carnacplatz, auf dem ein Menhir an die bretonische Patenstadt erinnert, folgte die Exkursion der Apothekerstraße zum Marktplatz. Ausgrabungen in diesem Gebiet brachten zuletzt ein mit wertvollem Schmuck bestattetes Skelett einer Frau zu Tage, die aufgrund dieser Tatsache die „schöne Illertisserin“ genannt wird.

Als Illertissen um 1430 unter Eberhart von Kirchberg das Marktprivileg verliehen bekam, wurden um die Siedlung Kanäle angelegt. Noch im vergangenen Jahrhundert verlief einer dieser Gräben längs des Marktplatzes. Es gehörte damals zu den Mutproben der besonderen Art, im Tunnel dieses Kanals die Hauptstraße zu unterqueren. Übler Geruch und Ratten ließen wohl einige Versuche scheitern. Nahe dieser Stelle befindet sich heute der Marktbrunnen mit seiner neuen Kugel. Die erste wurde in den 1950er Jahren gestohlen, worauf der Brunnen eine Figur des heiligen Martin aufgesetzt bekam. Vor einigen Jahren musste der Heilige weichen und wurde wiederum durch eine Kugel ersetzt. Allerdings hatte sich zwischenzeitlich der Name Martinsbrunnen durchgesetzt. Die Martinskirche als nächster Stopp bot angenehme Kühle, im Kirchhof ist der Brunnenheilige zu sehen. Hoch zu Ross wacht der Bischof von Tours über das nach ihm benannte Gotteshaus. Im Inneren erstaunte der von Christoph Rodt im Stil der Spätrenaissance errichtete Hochaltar sowie die aufwendigen Epitaphien der Vöhlin in der Gruftkapelle.

Nach dem Zweiten Weltkrieg erhielt die Kirche im Norden und Süden wegen der Flüchtlingsströme einen Anbau zur Aufnahme der Gläubigen. Auch über das stadtbekannte Carillon gab es einiges zu erfahren: Es besteht aus 49 Glocken und hat ein Gewicht von 1500 Kilo. Vorbei am Benefiziatenhaus, das als ältestes Gebäude Illertissens angesehen wird, spazierte die Gruppe zum Rathaus: Der heutige Bau im Stil der Neo-Renaissance konnte damals nur mit Hilfe von Steuererhöhungen finanziert werden, hieß es. Demnach waren die Illertisser Gastwirte gezwungen, eine Sonderabgabe auf jedes Essen zu erheben, die dann der Stadtverwaltung zu Gute kam. Das Gebäude beherbergte neben den Amtsstuben auch noch die Knabenschule, wohingegen das Pendant für die Mädchen am Platz des heutigen Kaufhauses Rimmele gelegen war. In früherer Zeit war das Rathaus zudem eines von drei Gefängnissen. Die anderen beiden befanden sich im Schloss und im danebenliegenden heutigen Hotel. Illertissen verfügte seit der Markterhebung über die hohe Gerichtsbarkeit, die Todesurteile beschließen konnte. Die letzte Hinrichtung fand 1807 statt, wobei der Delinquent vom Verbrennen zum Erhängen „begnadigt“ wurde. Entsetzt zeigten sich die Besucher, als sie von den Plänen eines Abrisses der Schranne erfuhren, wie sie Anfangs der 1970er Jahre kursierten. Dass die Politik des Auslöschens von Tradition leider immer noch aktuell ist, zeigte ein Blick in die Straße „Auf der Spöck“: Die Zukunft einiger der ältesten Bauernhöfe Illertissens scheint hier nicht gesichert zu sein. Den Abschluss der nahezu zweistündigen Exkursion bildete wiederum eine Brauerei: Hans Vöhlin errichtete mit dem Schlossbräuhaus einen Ort, an dem er regelmäßig einkehrte und sein Bier genoss. Und die Zeitreisenden taten es ihm nach ihrer Rückkehr in die Gegenwart gleich.

