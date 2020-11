07:00 Uhr

Von langer Hand geplant: Zwei Kirchenmauern und ihre Sanierung

Plus Die Winterrieder Kirchenmauer ist frisch saniert – die Freude darüber allerdings getrübt. An der Kirchhaslacher Mauer soll sich im kommenden Jahr etwas tun.

Von Claudia Bader

Die eine ist frisch saniert, bei der anderen lassen die Arbeiten noch etwas auf sich warten: Die Rede ist von den Kirchenmauern in Winterrieden und Kirchhaslach. Wie es mit ihnen weitergeht.

Frischer, heller Putz umhüllt die Mauer an der Winterrieder Pfarrkirche St. Martin. Nach Jahren der Planung wurde sie im Sommer saniert. Im Zuge der Arbeiten wurden Schäden behoben. Ein neuartiges Putzsystem kam zur Anwendung, das eindringendes Wasser künftig von außen ableiten soll. Finanzielle Unterstützung erhielt die Kirchenstiftung St. Martin durch die Diözese Augsburg. Außerdem kamen Zuschüsse vonseiten der Gemeinde und des Landkreises Unterallgäu.

Ärgerlich: Einige Wochen nach der Sanierung zeichnen sich an Stellen der Kirchenmauer in Winterrieden Flecken und Risse ab. Bild: Claudia Bader

Ein Wermutstropfen: Einige Wochen nach der abgeschlossenen Sanierung zeichnen sich an manchen Stellen der Mauer, vor allem am östlichen Treppenaufgang, unansehnliche Flecken und Risse ab. Um zu prüfen, was die Ursache ist, habe ein unabhängiger Gutachter kürzlich Putzproben entnommen, informiert Kirchenpflegerin Johanna Walter: „Jetzt müssen wir auf das Ergebnis warten. Dann wissen wir, weshalb die Flecken entstanden sind und wie es weitergeht.“

In Kirchhaslach soll es im Frühjahr 2021 endlich so weit sein: Die von langer Hand geplante Sanierung der maroden Mauer im östlichen und südlichen Umfeld der Wallfahrtskirche Mariä Himmelfahrt kann starten. „Die Arbeiten sollen bis Ende Juli 2021 abgeschlossen sein“, informiert Bürgermeister Franz Grauer auf Nachfrage. Ausgeschrieben wurde die Baumaßnahme bereits im Mai 2020. Nur zwei von insgesamt neun angeschriebenen Firmen reichten laut Grauer Angebote ein. Der Auftrag wurde schließlich an eine Baufirma aus Pfaffenhausen vergeben, die das wirtschaftlichste Angebot zum Preis von 240.000 Euro abgegeben hat.

Sobald es die Witterung im kommenden Jahr erlaubt, können die Arbeiten in Angriff genommen werden, so Grauer. Einige Bereiche der Mauer sollen komplett abgerissen, andere Teile mit einer sogenannten Vorsatzschale saniert werden. Da es für die Maßnahme keine Zuschüsse gebe, müsse die Gemeinde die gesamten Kosten tragen. Der nördliche Bereich der Kirchenmauer wurde bereits im Zuge der Sanierung der Ortsdurchfahrt in den Jahren 2008 und 2009 instandgesetzt, berichtet der Kirchhaslacher Bürgermeister.

