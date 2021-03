vor 16 Min.

Von süß zu sexy: Ana kämpft in GNTM-Folge acht mit ihrem Image

Plus Diese Woche dreht sich bei Germany's Next Topmodel alles um die perfekte Pose. Ana aus Nersingen sorgt sich vor allem wegen eines Tanzes auf High Heels. Sogar Tränen fließen.

Von Maximilian Sonntag

In der vergangenen Woche bereiteten Ana aus Nersingen ein Werbedreh im 80er-Jahre-Look und der Entscheidungs-Walk in einem aufblasbaren Emoji-Kostüm keine Probleme – ganz im Gegenteil: Sie gehörte mit ihrer Leistung zu den Top Drei. Diese Woche warteten aber ganz andere Herausforderungen auf die BWL-Studentin aus dem Kreis Neu-Ulm. Vor allem der High Heels Dance machte ihr Kummer. So lief die achte GNTM-Episode für Ana.

"Diese Woche dreht sich alles um die perfekte Pose", sagt Heidi Klum. Apropos Drehen – ein gutes Stichwort: Das Fotoshooting zu Beginn der achten GNTM-Episode dürfte den ein oder anderen Zuschauer mit viel Fantasie an einen Jahrmarkt erinnert haben. Ganz nach dem Motto "Wer will noch 'ne Runde" mussten sich Ana und ihre Mitstreiterinnen in einem überdimensionierten Würfel ausdrucksstark in Szene setzen, der sich in sechs Metern Höhe ununterbrochen wie ein aufgestelltes Karussell um die eigene Achse drehte. "Ich will sehen, wer wirklich mit seinem Körper umgehen kann", sagt Heidi Klum.

Ana muss sich beim Foto-Shooting gegen drei GNTM-Models durchsetzen

Zusätzlicher Spannungsfaktor: Die Mädels treten in Vierer-Gruppen gegeneinander an. Ana muss sich in ihrem orangefarbenen, futuristischen Neonoutfit gegen Yasmin, Luca und Jasmine durchsetzen. Da letztere wegen gesundheitlicher Probleme die Show verlassen musste, durfte Soulin, die im Würfel bisher die beste Shooting-Leistung ablieferte, nochmal antreten. "Ich will jetzt eine Schippe drauflegen." Tut sie: Neben einem Kopfstand zeigt sie weitere starke Posen. Ana ist besorgt: "Ich hoffe, sie stiehlt uns nicht die Show." Das Duell gewinnt am Ende Yasmin.

Ana beim Foto-Shooting im drehenden Riesen-Würfel Bild: Richard Hübner/ProSieben

Heidi Klums Modelnachwuchs muss auf High Heels abliefern

Eines wird spätestens in dieser Episode klar: Die diesjährige Germany's Next Topmodel Staffel wird mehr und mehr zur Soulin-Show. Zum einen wegen ihrer von Beginn an starken Leistungen. Zum anderen verstrickt sie sich häufig in Konflikte. Ihre diesmalige Kontrahentin ist Alex. Das Streitthema: Soulin weint vor der Kamera, da Jasmine die Show verlassen musste. Dies mache sie nur on air, so der Vorwurf von Alex. Soulin zeigt sich unbeeindruckt. Unterstützung gibt es von Liliana und Romy.

Für die neue Herausforderung am nächsten Tag müssen die Models ihre Streitigkeiten beiseite legen, denn Teamarbeit ist gefragt - ein gemeinsamer Tanz auf Stöckelschuhen. "High Heels Dance ist total angesagt", sagt Heidi Klum "Viele Stars haben das in ihren Musikvideos bereits gemacht. Meine Mädchen stellen sich hier einer Herausforderung, die bereits Künstlerinnen wie Beyoncé und Jennifer Lopez gemeistert haben." Zuvor üben Ana und ihre Kolleginnen im Modelloft aber fleißig unter der Anleitung von Sonia Bartuccelli. Laut der Tänzerin und Choreografin, die schon mit Stars wie Cheryl Cole, Helene Fischer oder David Garrett zusammengearbeitet hat, geht es darum, dass der Tanz der Topmodel-Anwärterinnen sinnlich, elegant und weiblich ist.

Ana möchte sich von ihrem "süßen" GNTM-Image lösen

Nach einem der Probedurchläufe passiert es: Aus Ana bricht es emotional heraus und sie beginnt zu weinen: "Ich kann sowas einfach nicht und dann fühle mich nicht wohl." Bartuccelli tröstet und versichert den GNTM-Models, dass die Performance elegant bleibe und in eine nicht zu verruchte Richtung gehe. Und für Ana hat sie einen Tipp parat: "Genieße, dass du tanzen und gleichzeitig dabei so gut aussehen darfst." Die Nersingerin zeigt sich kämpferisch: "Ich bin hier nicht nur die Süße. Ich bin diejenige, die das morgen am besten rocken wird und über die Heidi sagen wird: wow." Es bleibt abzuwarten, ob sich Ana langfristig vom Image des süßen Models lösen kann.

Bei der Performance ihres High Heels Tanzes scheint sie es zumindest schon einmal geschafft zu haben. Gemeinsam mit Yasmine und Luca, also ihren Teamkolleginnen aus ihrer Foto-Shooting-Gruppe, führt sie eine kurze Tanzsequenz auf. Auf einem Stuhl sitzend werden die Models dann nacheinander – aus welchen Gründen auch immer - von einer Ladung Wasser überschüttet. Direkt nach dieser nassen Überraschung müssen die Models einen selbstsicheren Walk auf den Laufsteg zaubern.

Kommt die Nersingerin bei GNTM eine Runde weiter?

Und Ana liefert ab, wie Gastjurorin Valentina Sampaio zum Ausdruck bringt: "Ana, für mich warst du die beste der Gruppe, du läufst sehr gut." Die Nersingerin ist mehr als zufrieden: "Man konnte sich beim Lauf nur sexy fühlen. Das war sexy, sexy, sexy. Ich hoffe, dass ich Heidi gezeigt habe, dass ich nicht nur das kleine süße Mäuschen bin." Für die nächste Runde hat es ohne Probleme gereicht. Ana ist weiter. Auch die beiden Konkurrentinnen aus ihrer Gruppe sind kommende Woche wieder mit von der Partie. Die 19-jährige Alysha musste in der achten Folge Germany's Next Topmodel verlassen.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen