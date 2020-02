15:05 Uhr

Vorfahrt missachtet: 9500 Euro Schaden bei Unfall

Ein Autofahrer ist bei einem Unfall in Illertissen leicht verletzt worden. Verursacht hatte der 26-Jährige den Zusammenstoß offenbar selbst.

Bei einem Unfall am frühen Donnerstagvormittag in Illertissen ist ein Autofahrer leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 26-jähriger Autofahrer auf der St.-Johannes-Straße in westlicher Richtung. An der Einmündung zur Staatsstraße 2031 missachtete der Mann die Vorfahrt eines in Richtung Süden fahrenden Autos und es kam zur Kollision, berichtet die Polizei.

Unfall in Illertissen: Zwei Autos müssen abgeschleppt werden

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Unfallverursacher leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 9500 Euro. Die Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Gegen den 26-Jährigen wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. (az)

