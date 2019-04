14:55 Uhr

Vorfahrt missachtet: Unfall in Illertisser Kreisverkehr

Zu einem Unfall im Kreisverkehr kam es am Mittwochnachmittag an der Dietenheimer Straße.

Eine Autofahrerin hat am Mittwoch beim Einfahren in den Kreisverkehr an der Dietenheimer Straße ein anderes Fahrzeug übersehen. Es kam zum Zusammenstoß.

Eine 19-Jährige Autofahrerin hat am Mittwochnachmittag beim Einfahren in den Kreisverkehr an der Dietenheimer Straße ein anderes Fahrzeug, das sich bereits im Kreisel befand, übersehen. An dessen Steuer saß ein 42-jähriger Mann – er konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Verletzt wurde laut Polizeibericht niemand. Der Sachschaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt, die Unfallverursacherin erwartet ein Bußgeldverfahren.

Ein Unbekannter hat in Illertissen einen Porsche angefahren und beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen. Näheres dazu, lesen Sie hier: Unbekannter fährt in Illertissen Porsche an

Themen Folgen