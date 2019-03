Vorsitzender der Babenhauser AfD-Ortsgruppe hat Kommunalwahl im Blick

Plus Der Babenhauser Roman Zebe leitet die einzige Ortsgruppe der AfD im Unterallgäu. Wofür er steht und welche politischen Pläne er verfolgt.

Er hat die erste Ortsgruppe der AfD im Unterallgäu gegründet und steht als stellvertretender Vorsitzender an der Spitze des Kreisverbands. Und Roman Zebe hat weitere Ziele. Bei der Kommunalwahl 2020 soll es eine AfD-Liste in Babenhausen geben, seinem Wohnort. Auch einen Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters schließt er zum jetzigen Zeitpunkt nicht aus. Wer ist dieser Mann – und welche politischen Ziele hat er?

Der AfD ist Zebe vor rund vier Jahren beigetreten, Anfang 2015 – bevor vergleichsweise viele Flüchtlinge nach Deutschland kamen. Er habe nach einer Gruppierung gesucht, die seine Ansichten repräsentiere und „eine echte Opposition“ darstelle. Zuvor sei er nie Mitglied einer Partei gewesen, jedoch politisch interessiert und teils engagiert. Und zwar in der ehemaligen DDR.

In der früheren DDR aufgewachsen

Zebe ist 51 Jahre alt und nahe Görlitz aufgewachsen. Er habe zu denen gehört, die eine Veränderung wollten, sagt er. Die durch die Stadt gezogen seien, während die Polizei mit Knüppeln dagestanden habe. Er sei dem Regime kritisch gegenüber gestanden. „Das ging so weit, dass ich von der Stasi beobachtet wurde“, erzählt er. „Die Wohnung war verwanzt, es gab auch ein Verhör. In einem dunklen Raum, eine Lampe aufs Gesicht gerichtet. Wie in so einem Kitsch-Krimi.“ Mit 18 habe er einen Ausreiseantrag gestellt, die DDR verlassen konnte er erst 1989, als er Anfang 20 war. So kamen seine Frau und er ins Unterallgäu, wo ein Verwandter wohnte.

Der Auslöser, weshalb er der AfD beigetreten ist, sei die Griechenlandkrise gewesen. „Frau Merkel“, wie Zebe die Bundeskanzlerin im Gespräch nur nennt, habe Dinge entschieden, mit denen er nicht einverstanden gewesen sei. „Ich fand es unfair, dass Rentner in Deutschland Flaschen sammeln und wir Banken in Griechenland unterstützen. Das kam nicht den Menschen dort zugute.“ Es hat aus seiner Sicht keine Gruppe gegeben, die sich „gewehrt“ habe, bis die AfD kam. Der 51-Jährige zieht einen drastischen Vergleich: „Ich habe Parallelen zur DDR erkannt. Wegen der Meinungsdiktatur. Das fühlte ich so.“ Als Beispiel nennt er auch das Kernthema seiner Partei, Asyl: „Jeder Bürgermeister war zu feige, sich aufzulehnen“, behauptet er.

Seit vielen Jahren ist Zebe im Außendienst tätig. Bei welchem Unternehmen, sagt er nicht. Seine Parteiangehörigkeit sorgt offenbar bei den Kunden nicht nur für Zustimmung: Einzelne hätten sich an seinen Arbeitgeber gewandt. „Ich bin enttäuscht, dass Leute Offenheit predigen, dann aber andere Meinungen nicht zulassen und intolerant sind.“

Was Meinungsäußerung betrifft, so ist die Babenhauser AfD-Ortsgruppe allerdings auch nicht zimperlich. Auf deren Facebook-Seite finden sich Posts, die sich mit deutlichen Worten gegen andere Parteien und gegen Asylbewerber richten. Eine Strategie steckt nicht dahinter, beteuert Zebe. Er teile Nachrichten aus dem Tagesgeschehen spontan und nach Interesse. Generell böten die sozialen Medien eine wichtige Plattform für die AfD. „Bei der Presse ist es oft so, dass etwas aus dem Kontext gerissen ist“, so Zebe im Gespräch mit unserer Redaktion. Aber er wolle die Presse nicht im Allgemeinen verurteilen.

Was ein Facebook-Post anrichten kann, wurde im Dezember deutlich: Zebe hatte eine Nachricht online gestellt, in der es hieß, drei Dunkelhäutige hätten nachts in Babenhausen einen Deutschen angegriffen. Sie verbreitete sich wie ein Lauffeuer, schürte Unsicherheit, auch Wut. Die Polizei teilte später mit: Die Geschichte stimmt nicht. Ein betrunkener 19-Jähriger war demnach mit einem Unbekannten aneinandergeraten, wobei er einen Schlag ins Gesicht abbekommen hatte. Wie die Falschmeldung auf der AfD-Seite gelandet ist, erklärte Zebe auf Nachfrage unserer Redaktion so: Er sei morgens von einem Familienangehörigen des Opfers angerufen worden, der ihm die andere Version erzählt hätte. Von der Polizei habe er sie nicht verifizieren lassen. Ob das rückblickend ein Fehler war? Zebe überlegt nicht lange: „Ich würde es wieder so machen. Wenn ich eine Person kenne, dann verlasse ich mich auf sie.“ (Mehr dazu lesen Sie hier )

AfD im Unterallgäu zählt rund 90 Mitglieder

Der AfD-Kreisverband Unterallgäu/Memmingen zählt mittlerweile rund 90 Mitglieder, die Babenhauser Ortsgruppe ein Dutzend. Wenige Wochen nach deren Gründung im Sommer stand die Landtagswahl an. Die Partei holte sich die stimmkreisweit meisten Erststimmen in Kirchhaslach, rund 20 Prozent votierten für den Kandidaten Christoph Maier, der letztlich in den Bayerischen Landtag eingezogen ist. Nur etwas darunter lag das Ergebnis in Kettershausen. In Babenhausen holte die Partei 15,8 Prozent der Erststimmen. Nächster Schritt sei die Europawahl im Mai, Priorität habe die Kommunalwahl. Bis dahin sollen laut Kreisverband neue Ortsgruppen gegründet werden. Auch Bürgergespräche seien Teil der Strategie, so Zebe. Was er in Babenhausen ändern würde? „Es ist schlecht, dass Provisorien zu Dauereinrichtungen werden“, sagt er. „Es wird viel geredet, aber es passiert wenig.“ Als Beispiele nennt er die Sanierung des Fuggerschlosses und die Kinderbetreuung.

Abseits der Politik interessiert sich der Babenhauser für Fußball, er war rund 20 Jahre lang im TSV tätig. Zudem reise er gerne. „Man sollte die verschiedenen Kulturen so erhalten“, sagt er. „Ich bin für Multikulti und nicht für eine Mischkultur.“ Er ist verheiratet und hat einen Sohn, der auch in der AfD aktiv ist.

Dass seine Partei polarisiert, bekommt Zebe auch beim Organisieren von Veranstaltungen zu spüren. „Wir haben 15 Wirtschaften im Unterallgäu, in die wir reindürfen“, sagt er. Seiner Ansicht nach fürchten manche Wirte, von AfD-Gegnern bedroht zu werden. Zudem erinnert er an Wahlplakate in Babenhausen, die verunstaltet wurden. Er findet, es gehöre Mut dazu, für die AfD einzutreten. „Ich habe mir gesagt: Ich kann nicht nur Mitglied sein, sondern muss aktiv etwas tun.“

