Vorstand der VR-Bank Neu-Ulm kündigt Abschied an

Plus Zum ersten Mal findet die Vertreterversammlung der VR-Bank Neu-Ulm digital statt. Vorstand Alois Spiegler spricht erstmals von seinem Ruhestand. So soll es weiter gehen.

Von Rebekka Jakob

Es gibt Veränderungen bei der VR-Bank Neu-Ulm: Nicht nur die Vertreterversammlung lief anders als gewohnt. Auch an der Spitze der Bank steht ein Wechsel an, der sich auf die künftige Struktur des Hauses auswirken wird: Vorstand Alois Spiegler gab bekannt, dass er in den Ruhestand gehen wird.

Zum ersten Mal in ihrer 154-jährigen Geschichte hat die VR-Bank ihre Vertreterversammlung in digitaler Form durchgeführt. Insgesamt nahmen nach Angaben der Bank 112 Vertreterinnen und Vertreter an der Online-Versammlung teil. Dabei seien wichtige Beschlüsse, beispielsweise zur Gewinnverwendung, gefasst worden. Darüber hinaus kündigte Vorstand Alois Spiegler an, zum 28. Februar 2021 nach mehr als 41 Dienstjahren bei der VR-Bank, davon 22 Jahre als Vorstand, in die passive Phase der Altersteilzeit einzutreten.

VR-Bank Neu-Ulm: So geht es im Vorstand der Bank weiter

Wie unsere Redaktion auf Nachfrage erfuhr, steht bereits fest, wie es danach weitergehen soll bei der Bank. „Die Stelle im Vorstand wird nach derzeitigem Stand nicht nachbesetzt", so Wolfgang Kaimer, Pressesprecher der VR-Bank Neu-Ulm. Die beiden Vorstände Wolfgang Seel und Steffen Fromm werden die Genossenschaftsbank als Zweierteam weiterführen. Derzeit richte die Bank deshalb ihre Strukturen auf diese Doppelspitze aus.

Eine weitere Veränderung wurde im Rahmen der digitalen Versammlung ebenfalls bekannt: Der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Wolfgang Mangold ist nach fast 40 Jahren aus dem Aufsichtsrat der Genossenschaftsbank altersbedingt ausgeschieden.

Drei große Ehrungen stehen an - doch wann sie stattfinden, ist noch ungewiss

Aufsichtsratsvorsitzender Franz Spiegler würdigte den langjährigen Einsatz der beiden und ihre Verdienste um die VR-Bank. Beide sollen – sobald wieder möglich – vom Genossenschaftsverband Bayern mit der goldenen Ehrennadel ausgezeichnet werden. Darüber hinaus soll der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Martin Löffler für seine 25-jährige Aufsichtsratstätigkeit die Auszeichnung die silberne Ehrennadel erhalten.

Alle drei zu Ehrenden hatten sich gewünscht, dass die offiziellen Ehrungen aufgrund der aktuellen Coronalage zu einem späteren Zeitpunkt in einem kleinen feierlichen Rahmen vorgenommen werden. „Momentan können wir in dieser Hinsicht aber noch nichts planen und müssen die Entwicklungen der Corona-Pandemie abwarten“, so Wolfgang Kaimer.

Aus dem Aufsichtsrat turnusmäßig ausgeschieden sind Alexander Bartl, Ulrich Bayer, Marko Doleschel, Martin Löffler, Wolfgang Mangold und Walter Mayer. Bis auf Wolfgang Mangold, der die Altersgrenze erreicht hat, wurden alle fünf Mitglieder des Aufsichtsrates wiedergewählt.

Corona-Krise: Bankvorstand mahnt zur Vorsicht

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember war aufgrund der derzeitigen besonderen Situation bereits im Mai durch den Aufsichtsrat festgestellt worden. Doch der Beschluss darüber, wie der Gewinn verwendet wird, liegt bei der Vertreterversammlung. Sie folgte der Empfehlung des Aufsichtsrats und des Vorstands, auch in diesem Jahr eine Dividende in Höhe von drei Prozent auszubezahlen.

In seinem Bericht ging der Vorstandsvorsitzende Wolfgang Seel neben der guten Entwicklung, die die Bank im Geschäftsjahr 2019 genommen hat, näher auf die derzeitige wirtschaftlichen Situation ein. Die Bank, ihre rund 33.000 Mitglieder und etwa 70.000 Kunden seien bislang gut durch die Krise gekommen. Seel warnte jedoch: „Wir müssen realistisch sein. Wir schauen hier aktuell auf den Status Quo und wissen nicht, welche Auswirkungen die Krise insbesondere für unseren Mittelstand in den kommenden ein bis zwei Jahren noch mit sich bringen wird.“ (mit az)

