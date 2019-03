vor 54 Min.

Vorstand des Kulturrings Betlinshausen bleibt im Amt

Die Theaterstücke des Kulturrings Betlinshausen sorgen für Begeisterung – aber auch Probleme werden diskutiert.

Von Gerhard Zöh

Der Kulturring Betlinshausen, der aus dem Zusammenschluß mehrerer Vereine entstand und für den Betrieb und Unterhalt des Vereinsheims verantwortlich ist, hat bei seiner Jahresversammlung gewählt – und dabei den alten Vorstand im Amt bestätigt.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Bernd Rapp berichtete Schriftführer Wilhelm Utz bei der gut besuchten Versammlung über eine grandiose Theatersaison, eine gut besuchte Maibaumfeier mit Beteiligung von Kindergarten und Musikkapelle und die jährliche Adventsfeier für die Senioren. Sorgen bereitet der Wasserschaden im Schützenheim, da die Ursache trotz umfänglicher Untersuchungen noch nicht gefunden wurde.

Kulturring Betlinshausen veranstaltet erfolgreiche Theatervorstellungen

Probleme gab es auch bei den neu angeschafften Stühlen im Vereinsheim, da Gewährleistungsansprüche bei der Lieferfirma wegen Konkurs nicht mehr durchgesetzt werden konnten. Zu guter Letzt ging auch noch der Altpapierentsorger pleite.

Die ausverkauften Theatervorstellungen spülten den größten Teil der Einahmen in die Vereinskasse, wie Norbert Miller in einer Powerpoint-Präsentation aufzeigte. Der Verein hat solide gewirtschaftet und steht auf gesunden Füßen, so dass der einstimmigen Entlastung des Vorstands, wie von Lothar Wegele empfohlen, nichts mehr im Wege stand. Bei den Wahlen wurden Bürgermeister Jürgen Eisen und Gerhard Zöh als Wahlvorstand auserkoren. In geheimer Abstimmung wählten die 32 Wahlberechtigten Bernd Rapp, Karl-Heinz Stützle, Norbert Miller und Wilhelm Utz als Vorstandsmitgliedern erneut in den Vorstand. Per Akklamation wurde Lothar Wegele als Kassenprüfer bestätigt. Er wird zukünftig von Stefan Salzgeber unterstützt, der neu hinzugewählt wurde.

Kontovers geführte Diskussion über Dorffest

Bernd Rapp ging in seinem Rechenschaftsbericht nochmals auf die Dorfhockete im vergangenen Jahr ein. Sie war leider kein Erfolg, doch dies rechtfertigt unter keinen Umständen persönliche Angriffe gegen den Vorstand.

Die kontovers geführte Diskussion über eine Dorfhockete oder ein Dorffest nahm viel Zeit in Anspruch. Die Abstimmung ergab schließlich, dass erst 2020 wieder ein Dorffest organisiert werden soll.

Bürgermeister Eisen ermunterte in seinem Grußwort die überwiegend älteren Versammlungsteilnehmer, auch die Jugend verstärkt einzubeziehen und mit ins Boot zu holen. Außerdem sicherte Eisen auch für die Zukunft die Unterstützung der Stadt zu. Er mahnte zudem an, dass nicht allein der Vorstand, sondern alle Vereine für die Mitarbeitergewinnung bei Festen des Kulturrings in der Pflicht stünden.

