vor 53 Min.

Vortrag: Warum der Garten unserer Psyche gut tut

Der Pädagoge Marcus Haseitl spricht über alte und neue Lebenssituationen, in denen Menschen aufwachsen.

Die Vortragsreihe „Gespräche auf der Gartenbank“ im Illertisser Museum der Gartenkultur hat mit dem Dozenten Marcus Haseitl aus Bad Grönenbach eine interessante Fortsetzung gefunden. Sein Thema hatte er mit „Garten – Kinder – Lebensspuren“ überschrieben und die Frage aufgeworfen, inwieweit die zunehmenden psychischen Erkrankungen mit einer Entfremdung von der Natur einhergingen.

Etwa 60 Zuhörer waren gekommen und haben auch das Forum für Fragen genützt. Haseitl ist Pädagoge, Naturfreund und freier Dozent. Grundlage seiner Überlegungen bilden Erkenntnisse, dass psychische Erkrankungen in Regionen mit wenig Grünland, also in Städten, zunehmen. So stellte er Vergleiche an zwischen dem Aufwachsen der älteren Generation in ländlicher Umgebung und dem vergleichsweise sterilen Umfeld der modernen Gesellschaft. Seine These: „Es fehlen die Lebenssituationen, in denen sich Kinder entwickeln können.“ Er denkt an das Erleben von Natur, in der Kinder ihre Erfahrungen machten und dadurch lernten, selbstständig zurechtzukommen. Sätze wie „Geh in den Garten, ich hole dich zum Abendessen“, seien heute kaum noch zu hören. Stattdessen müssten die Kinder beschäftigt werden.

Erwachsene müssen Kinder für die Natur begeistern

Argumente aus dem Publikum, dass die Jugend nur noch Handy und Computerspiele interessiere, lässt er nicht gelten. Und er teilt den Erwachsenen – nicht nur der Gesellschaft – eine Mitschuld zu. „Es gibt viele Gelegenheiten, Kinder für die Natur zu begeistern, so ihren Horizont zu erweitern und ihr vielseitiges Interesse zu wecken“, sagt der Pädagoge. Ein Beispiel: Wer mit Kindern ein kleines Floß bastle und im Bach aussetze, der irgendwann in die Donau münde, die ins Schwarze Meer fließe, könne zugleich Interesse an Geografie und fremden Länder wecken. Haseitl fordert den Schulgarten als Bestandteil des Lehrplans. Und ein Umdenken der Gesellschaft. Gartenarbeit mache zufriedener, besagt eine Redensart. Jeder müsste sich fragen: Wie soll die Zukunft der Kinder aussehen.? (lor)

