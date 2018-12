08:00 Uhr

Vortrag in Babenhausen soll Sicherheitsgefühl von Frauen stärken

Nach den Sexualdelikten findet eine Veranstaltung im „Rössle“ statt. Es soll um Themen wie Selbstbehauptung und Zivilcourage gehen.

Von Sabrina Schatz und Claudia Bader

Gemeinsam für mehr Sicherheit: Unter diesem Leitgedanken veranstalten die Babenhauser Frauen-Union, der Katholische Frauenbund und die Marktgemeinde am Donnerstag, 20. Dezember, einen Vortragsabend. Er findet von 19 bis etwa 21 Uhr im großen Saal des Gasthauses Rössle, Schrannenstraße 8, statt. Der Eintritt ist frei.

Kriminalhauptkommissarin Dagmar Bethke, Beauftragte für Kriminalitätsopfer beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, gibt an diesem Abend Tipps und Ratschläge. Einerseits spricht sie über Möglichkeiten zur Selbstbehauptung und zum Schutz. In diesem Zusammenhang sollen die Frage nach dem Einsatz von Waffen und Alternativen dazu thematisiert werden. Andererseits geht es um Zivilcourage: Die Anwesenden erfahren, wie sie auf verdächtige Wahrnehmungen reagieren können. Auch über den Umgang mit traumatischen Ereignissen spricht die Referentin. Zudem sollen Antworten auf die Frage gefunden werden, was die Gemeinde und die Gemeinschaft tun können, damit sich Bürgerinnen und Bürger sicher fühlen.

Der Hintergrund: Infolge der drei Sexualdelikte, die sich Anfang des Monats in der Gemeinde Egg an der Günz und in Babenhausen ereigneten, spüren einige Frauen ein mulmiges Gefühl, zum Beispiel wenn sie nach Einbruch der Dunkelheit allein draußen unterwegs sind. Einzelne fassten ihre Ängste auch gegenüber unserer Redaktion in Worte – betonten aber, dass sie sich nicht in ihren Gewohnheiten einschränken lassen wollen. In der Einladung heißt es nun: „Diese Veranstaltung dient ausschließlich dazu, das aktuell beeinträchtigte Sicherheitsgefühl unserer Bürgerinnen zu stärken.“

Die Straftaten, wegen derer ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft sitzt, sollen bei der Veranstaltung allerdings nicht im Fokus stehen, sagt Sonja Henle, die sich in der Frauen-Union und im Frauenbund engagiert und die im Babenhauser Marktrat sitzt. Es solle keine Fragestunde zu den Geschehnissen sein, betont sie. Die sexuellen Übergriffe seien zwar ein Anstoß gewesen, jedoch habe es bereits vor längerer Zeit Überlegungen gegeben, eine ähnliche Veranstaltung für Frauen zu organisieren, zum Beispiel einen Selbstverteidigungskurs. „Gerade in der dunklen Jahreszeit ist das ein Thema“, sagt Henle.



Die Reaktionen auf die Veranstaltungsankündigung sind laut Henle positiv ausgefallen. Aus diesem Grund – und weil es am Donnerstag zu Terminüberschneidungen in der Marktgemeinde kommt – könnte der Vortrag wiederholt werden: „Wir denken darüber nach, eventuell noch einen zweiten Termin im Januar anzubieten“, sagt Henle. Auch wenn sich die Veranstaltung am Donnerstag vorrangig an Frauen richtet: Auch interessierte Männer seien willkommen.

