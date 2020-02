vor 49 Min.

Wächst das Unterallgäuer Landratsamt in die Höhe?

Der Landkreis Unterallgäu investiert heuer mehr als fünf Millionen Euro in Schulen, Seniorenheim und Landratsamt. Ein Überblick.

Von Sandra Baumberger

Das Unterallgäuer Landratsamt in Mindelheim könnte um ein Stockwerk in die Höhe wachsen: Diese Möglichkeit kam vor Kurzem in einer gemeinsamen Sitzung von Kreis- und Bauausschuss zur Sprache. Laut dem Leiter des Hochbauamts, Anton Bartenschlager, herrscht im Gebäude Raumnot und mit Blick auf zukünftige Entwicklungen wird beispielsweise auch der Sitzungssaal zusätzlichen Platz benötigen. Während in dieser Sache zunächst Planungen folgen sollen, steht bei anderen Maßnahmen heuer die Umsetzung an: Mehr als fünf Millionen Euro hat Bartenschlager in diesem Jahr für Investitionen in Gebäude des Landkreises vorgesehen. Diesen Vorhaben stimmten Kreis- und Bauausschuss geschlossen zu.

Auch für das Landratsamt selbst stehen schon einige Ausgaben an. So soll für 130000 Euro die Zulassungsstelle in Mindelheim modernisiert werden. Wie Bartenschlager erläuterte, seien die Möbel inzwischen 35 Jahre alt, die Arbeitsbereiche zu klein und es fehle an Ablageflächen. Im Zuge des Umbaus sollten außerdem Schallschutz und Beleuchtung verbessert werden. Währenddessen wird die Zulassungsstelle übergangsweise im vierten Stock untergebracht. Für die Erneuerung des Elektrohausverteilers und die Kabelzuführungen sind 95000 Euro eingeplant und weitere 90000 Euro für die dritte Etappe des Brandschutzes, bei der unter anderem Flurtüren ausgetauscht werden.

Sitzungssaal könnte künftig zu klein werden

Mit Blick auf die etwaige Aufstockung des Landratsamts hat Bartenschlager im Finanzplan für das kommende Jahr 50000 Euro notiert, mit denen geplant werden könnte. Den Altbau mit einem zusätzlichen Stockwerk zu versehen, wäre laut dem Hochbauamtsleiter eine Möglichkeit, der Raumnot entgegenzuwirken, die bereits spürbar sei. Bartenschlager geht zudem davon aus, dass der Sitzungssaal bald zu klein werden könnte: Mit 144872 Einwohnern (Stand: Juni) stehen dem Landkreis bei den Kommunalwahlen in wenigen Wochen demnach zwar weiterhin 60 Kreisräte zu, doch überspringt das Unterallgäu die 150000-Einwohner-Grenze, sind es zehn mehr – die im bisherigen Saal keinen Platz mehr fänden.

Unter den vom Kreis schon heuer vorgesehenen Investitionen stellt indes ein anderes Projekt den größten Posten dar: Für die geplante Erweiterung des Kreisseniorenheims Am Anger in Bad Wörishofen fallen voraussichtlich Kosten in Höhe von 3,9 Millionen Euro an. Dort sollen 18 zusätzliche Zimmer für Senioren entstehen. Insgesamt verfügt das Heim dann über 69 Plätze. Beteiligt sich die Stadt Bad Wörishofen wie vorgesehen mit 612 000 Euro an den Kosten, verbleibt dem Landkreis nach Abzug einer Förderung ein Eigenanteil von rund 2,45 Millionen Euro. Verläuft alles reibungslos, könnte Mitte Oktober mit dem Bau begonnen werden.

298000 Euro wird es voraussichtlich kosten, ein Gebäude an der Bad Wörishofer Straße in Mindelheim abzureißen, sodass dort künftig 77 Parkplätze für Mitarbeiter des Landratsamts, der Klinik und der Landwirtschaftsschule zur Verfügung stehen. Auch in kreiseigene Schulen investiert der Landkreis in diesem Jahr: Unter anderem bekommt die Sporthalle der Berufsschule in Memmingen für 35000 Euro einen neuen Bodenbelag und für die Planung einer neuen Hackschnitzelheizung und einer Generalsanierung an der Landwirtschaftsschule Memmingen sind 25000 Euro vorgesehen.

