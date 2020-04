18:00 Uhr

Während Corona: Lieferservice bei der Tafel

Die Kartei der Not unterstützt die Illertisser Tafel.

Die Illertisser Tafel hat sich etwas Besonderes überlegt, um Bedürftige zu unterstützen.

Die Illertisser Tafel hat derzeit die reguläre Ausgabe aufgrund des Coronavirus eingeschränkt. Mit Unterstützung der Awo Altenstadt haben sich die Verantwortlichen etwas Neues überlegt: Sie haben über die Awo einen Lieferservice installiert, der die Lebensmittel, Hygieneartikel, Kleidung und Medikamente nun zu den Menschen bringt, die es dringend benötigen. Spender stellen einen Kleinbus zur Verfügung und ehrenamtliche Mitarbeiter Privatfahrzeuge, sodass die Waren bei der Awo zwischengelagert werden, dort für den Lieferservice hergerichtet werden und im Anschluss bis vor die Haustüre ausgefahren werden können.

Für die nötige Schutzausstattung der Ehrenamtlichen und für den Zukauf von Lebensmitteln, die aktuell nicht mehr in dem nötigen Umfang gespendet werden können, ist die Kartei der Not eingesprungen. Das Leserhilfswerk unserer Zeitung hat die Tafel und die Awo in ihrem Vorhaben mit 2000 Euro finanziell unterstützt. (az)

