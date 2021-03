vor 47 Min.

Waffenfund im Rathaus Vöhringen gibt Rätsel auf

Plus Im Zuge von Umbauarbeiten entdecken Bauarbeiter im Rathaus in Vöhringen eine Schusswaffe samt Munition. Der Fund gibt einige Rätsel auf.

Von Franziska Wolfinger

Im Vöhringer Rathaus wird gerade umgebaut. Dabei machten Bauarbeiter nun einen erstaunlichen Fund. Was es damit auf sich hat.

Die Waffe tauchte im Dachgeschoss in der Wandverschalung ein Revolver auf. Die Waffe, die noch in einem Lederfutteral steckte und mit fünf Schuss Munition ausgestattet war, wurde am Mittwochmittag gefunden. Das teilt die Stadtverwaltung nun mit.

Bei dem Gerät handelt es sich um einen Trommelrevolver der italienischen Marke Bernardelli, Baujahr 1935. Die Waffe wurde von Beamten der Polizeiinspektion Illertissen sichergestellt und liegt nun gut verwahrt in der Asservatenkammer.

Bürgermeister rätselt über Herkunft der Waffe

Noch gibt der gefundene Revolver Rätsel auf. "Man kann sicher vielfältig darüber spekulieren, von wem, wann genau und vor welchem Hintergrund diese Waffe in der Verschalung versteckt wurde", heißt es in der Pressemitteilung der Stadtverwaltung. "Eines ist jedoch jetzt schon klar", sagt Bürgermeister Michael Neher, "diese Pistole gehört seit gestern untrennbar zur Geschichte des Rathauses Vöhringen, das 1937 und 38 erbaut wurde. Wer weiß, welches persönliche oder, was durchaus naheliegen könnte, vielleicht auch politische Drama sich hinter diesem Fundstück verbirgt?"

Der Bürgermeister will nun in Rücksprache mit dem Landratsamt Neu-Ulm klären, ob die Schusswaffe eventuell künftig als ein zeitgeschichtliches Fundstück im Stadt- und industriegeschichtlichen Museum Vöhringen in der Wielandstraße ausgestellt werden kann.

Diese Bombe wurde bei den Bauarbeiten am Digitalen Naturspielplatz in der Grünen Lunge entdeckt. Bild: Stadt Vöhringen

Dabei ist es noch gar nicht lange her, dass in Vöhringen schon einmal eine historische Waffe aufgetaucht ist. Bauarbeiter hatten bei der Errichtung des neuen Digitalen Naturspielplatzes eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt.

