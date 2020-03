22:22 Uhr

Wahl: Höß bleibt Bürgermeister

Plus Wolfgang Höß bleibt der Bürgermeister von Altenstadt. Die Ergebnisse fallen in den Ortsteilen unterschiedlich aus.

Wie zu erwarten bleibt Wolfgang Höß Bürgermeister der Marktgemeinde Altenstadt. Er hatte keinen Gegenkandidaten und 85,4 Prozent der Wählerstimmen errungen. „Ich denke, damit kann man zufrieden sein“, sagte er am Wahlabend zu dem Ergebnis, das sich in den Ortsteilen sehr unterscheide. In Illereichen zum Beispiel gaben ihm lediglich 77,5 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme, in Untereichen 93 Prozent.

