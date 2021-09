Bundestagswahl: Das sind die grünen Ideen von Ekin Deligöz für die Region

Plus Die Politikerin aus Senden tritt bei der Bundestagswahl einmal mehr für den Wahlkreis Neu-Ulm an. Diese Themen beschäftigen Ekin Deligöz (Grüne) neben der Klimakrise.

Eine große Hoffnung trägt Ekin Deligöz durch diesen Wahlkampf. Für die Grünen soll es nach der Bundestagwahl für die Regierung reichen. Die Abgeordnete ist sich sicher: Die Grünen und ihre Politik werden jetzt gebraucht, Deutschland steht vor großen Herausforderungen – nicht nur in der Klimakrise.