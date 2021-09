Trotz SPD-Erfolg: Bei Karl-Heinz Brunner reicht es nicht fürs Direktmandat

Plus Die Freude über das Abschneiden der Bundes-SPD währte nicht lange beim Illertisser Direktkandidaten Karl-Heinz Brunner. Bei wem er sich an diesem Abend bedankte.

Der Abend hatte hoffnungsvoll angefangen für Karl-Heinz Brunner: Als um 18 Uhr die erste Prognose der ARD über die Leinwand in der Neu-Ulmer SPD-Zentrale lief, gab sich der Direktkandidat noch kämpferisch. 25 zu 25 Prozent für SPD und Union, da sei noch "Luft nach oben", meinte Brunner zu den anwesenden Genossen. Für ihn persönlich sollte es an diesem Abend jedoch eine bittere Enttäuschung geben.