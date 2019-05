10:15 Uhr

Wahlplakate kaputt: AfD setzt Belohnung aus

In der Nacht zum 1. Mai sind in Babenhausen mehrere Wahlplakate der AfD beschädigt worden

In der Nacht zum 1. Mai sind in Babenhausen mehrere Wahlplakate der AfD beschädigt worden – dies gibt der Vorsitzende der Ortsgruppe, Roman Zebe, bekannt. Dabei sei ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro entstanden.

AfD setzt Belohnung aus

Die Babenhauser AfD habe Anzeige bei der Polizei erstattet, will den Tätern aber auch durch Eigeninitiave Druck machen. Der Ortsverband hat eine Belohnung ausgesetzt: Wer Hinweise geben kann, die zur Ergreifung der Unbekannten führen, soll 500 Euro erhalten, heißt es in der Mitteilung. (az)

