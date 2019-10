vor 21 Min.

Wahre Gartenfreunde tragen beim Bummeln Gummistiefel

Bei „Gras und Krempel“ auf der Illertisser Jungviehweide sind trotz vereinzelten Regens viele Besucher unterwegs.

Von Regina Langhans

Mit dem jährlichen Gras- und Krempelmarkt auf der Jungviehweide in Illertissen klingt die Gartensaison aus, zumindest was das blühende Grün anbelangt. Dass es für Pflanzenfreunde aber gedanklich weitergeht, war am Samstag an den vielen Besuchern zu erkennen, die auf dem Gelände über den Gartenflohmarkt bummelten, Vorträge besuchten oder eben schon fürs nächste Frühjahr einkauften. Dass es zeitweilig regnete, darauf hatten sie sich eingestellt, mit bunten Gummistiefeln oder wetterfester Kleidung

Hubert Mayer und seine Schwester Hedwig Jutz aus Jedesheim hatten sich erstmals unter die Flohmarkthändler gemischt und einen Stand mit altem Hausrat der Verwandtschaft aufgebaut. So stellten sie fest, dass erste Schnäppchenjäger bereits am Vortag beim Aufbauen anzutreffen waren. „Sie wollten wohl anderen zuvorkommen, um die besten Stücke zu ergattern“, sagte Jutz. Mayer ergänzte: „Und heute Morgen kamen die ersten schon um sieben Uhr und leuchteten mit Taschenlampen nach besonderen Raritäten.“ Der Flohmarkt habe einen guten Ruf, zumal er mitten im Grünen stattfindet, so Mayer. Historischer Christbaumschmuck sei gerade sehr gefragt. Aber auch für eine Schachtel altes Porzellan hätten sich Liebhaber gefunden.

Etliche Marktbummler waren mit eigenen Transportgeräten gekommen und zogen schwerbepackt von dannen. Rolf Oberdorfer aus Ulm zum Beispiel transportierte auf diese Weise eine massive Holzgartenbank zum Auto. Micheline Richter aus München schob einen übervollen Schubkarren zum Parkplatz, „weil ich Altes liebe, sammle und manches auch weiterverkaufe“.

Um Blumenzwiebeln ging es in einem Fachvortrag

Andere wollten den Tag einfach genießen, wie die Freundinnen Andrea Nitsche-Lorenz und Susanne Prell aus Augsburg. Sie sagten: „Wir bestellen viel, aber selbst kaufen ist doch schöner.“ Dann würden sie nach Illertissen fahren, um sich einzudecken. Gerade suchten sie nach Pfingstrosen, „generell aber alles in den Farbtönen Rosé bis Lila“.

Vielleicht wurden sie bei Gärtnermeister Ernst Zeller aus Bellenberg fündig. Er hat sich auf das Züchten farbenfroher Mittagsblumen und Hauswurzarten spezialisiert. Letztere gedeihen auch auf senkrechtem Grund. Sein Stand war über und über zugewachsen.





27 Bilder Gartenfreunde kommen bei "Gras und Krempel" auf ihre Kosten Bild: Regina Langhans

Im Fachvortrag von Referentin Claudia Herten war unter anderem zu erfahren: „Später hochkommende Gräser und früh blühende Blumenzwiebeln passen ideal in einem Beet zusammen.“ Beim Pflanzen sei generell der richtige Standort wichtig, weil die Gewächse damit stabiler und langlebiger würden. Beliebt und geeignet für mageren Boden seien etwa Chinaschilf oder Schwingel. Die Referentin riet: „Wintergrüne Gräser sollen nicht ganz zurückgeschnitten werden.“

Während sich die einen an den im Wind wiegenden Gräsern freuten, blickten andere schon ungeduldig ins Frühjahr. Im Herbst werden die Zwiebeln für die Frühlingsblumen gekauft, sagen die Gärtner. Im Gewächshaus konnten Interessierte lernen: Je höher die Blume, etwa eine Tulpe, wächst, desto tiefer müssten die Zwiebeln in die Erde. Niedrige Schneeglöckchen etwa kämen zuoberst dran. Das sei das Geheimnis von bunt bepflanzten Blumentrögen. Weitere Mitmachaktionen waren das Basteln von Insektenhotels und das Herstellen von Blütenlesezeichen.

Lesen Sie außerdem: Handel: Vor den Gösslers liegt der Anfang vom Ende

Themen folgen