Waldbrandgefahr: Die Luftbeobachter proben in Illertissen den Ernstfall

Bei einer Übung in Illertissen wurde der Ernstfall geprobt – die Helfer mussten ein Feuer entdecken und die Löschkräfte lotsen.

Jetzt im Sommer drehen sie wieder regelmäßig ihre Runden: Die Luftbeobachter halten über den Wäldern in der Region Ausschau nach Feuer. Auf was es bei diesem Job ankommt, wird regelmäßig trainiert. Alle drei Jahre treffen sich die Luftrettungsstaffeln Donauwörth, Kempten und Illertissen am Flugplatz der Vöhlinstadt zu einem Fortbildungslehrgang. Der Kurs des Regierungsbezirks Schwaben findet jährlich im Wechsel der drei Stützpunkte statt.

Konkret geht es bei der Arbeit der Luftbeobachter darum, bei großer Trockenheit und Waldbrandgefahr aus der Luft zu beobachten, ob ein Brandherd entstanden ist. Dieser würde über die Integrierte Leitstelle gemeldet, welche wiederum die Feuerwehr alarmiert. Wenn nötig muss der Luftbeobachter über Funkverbindung auch die Führung des Feuerwehrfahrzeuges bis zum Brandherd übernehmen.

Dazu müssen die Luftbeobachter, die diese Aufgabe alle ehrenamtlich übernehmen, einiges an Know-How mitbringen. Bei dem Fortbildungslehrgang standen am Vormittag vor allem Kartenkunde sowie die Berechnung und Erstellung einer Flugroute im Mittelpunkt.

So sieht die Arbeit der Luftbeobachter aus

Am Nachmittag wurde dann der Ernstfall geprobt: Es gilt die höchste Waldbrandgefahr. Die Überwachung für die Landkreise Neu-Ulm, Günzburg, Unterallgäu und die westlichen Wälder von Augsburg ist angeordnet worden. Das alles gehört zum Überwachungsgebiet der Luftrettungsstaffel Illertissen. Die beteiligten Feuerwehren simulierten ein Feuer, das die Luftbeobachter entdecken und orten mussten. Teil der Aufgabe war es, die zuständige Feuerwehr aus der Luft möglichst schnell zum Einsatzort zu lotsen. Dazu dürfen bei der Kommunikation über Funk keine Fehler passieren. Beteiligt an der Übung waren die Feuerwehren Altenstadt, Unterroth, Kellmünz, Osterberg, Schießen und Biberach.

Die Organisation des Lehrgangs hat der Fachbereich Sicherheit und Ordnung – Brand- und Katastrophenschutz des Landratsamts Neu-Ulm in Zusammenarbeit mit dem Stützpunktleiter der Luftrettungsstaffel in Illertissen, Siegfried Möst, übernommen. Fachbereichsleiter Wolfgang Höppler zog ein positives Fazit. Die Luftbeobachter sind für den Ernstfall bereit. (az)

