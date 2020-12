vor 35 Min.

Walnussplätzle von Elisabeth Neuhäusler

Hier gibt es die Rezepte der

Die IZ sucht den Plätzchenprofi: Anstelle unseres großen Plätzchenverkaufs gibt es dieses Jahr die leckersten Plätzchenrezepte unserer Leserinnen und Leser, darunter auch viele unserer langjährigen treuen Bäckerinnen und Bäcker. Am Ende entscheidet unser Online-Voting: Wer wird der Plätzchenprofi 2020? Heute: Walnussplätzchen von Elisabeth Neuhäusler.

Auch Elisabeth Neuhäusler zählt zu den treuen Bäckerinnen, die jedes Jahr für unsere Verkaufsaktion zugunsten der Kartei der Not Plätzchen machen. Sie hat uns dieses Rezept geschickt:

Zutaten: 200 Gramm Mehl, 100 Gramm Zucker, ein Eigelb, ein Teelöffel abgeriebene Zitronenschale, 100 Gramm gemahlene Walnüsse, 125 Gramm kalte Butter oder Margarine, 75 Gramm Nugat, 150 Gramm Halbbitterkuvertüre, 150 Gramm Walnusshälften.

Zubereitung: Mehl, Zucker, Eigelb, Zitronenschale, Walnüsse und kaltes Fett in Flöckchen rasch in der Küchenmaschine oder mit den Händen zu einem glatten Teig verkneten. Circa eine Stunde kühlen.

Den Backofen auf 175 Grad vorheizen. Teig auf einer leicht bemehlten Fläche zwei Millimeter dick ausrollen. Runde Plätzchen mit drei Zentimeter Durchmesser ausstechen. Auf mit Backpapier belegten Blechen in etwa 15 Minuten hellbraun backen.

Plätzchen mit einer Palette vom Blech heben und auf Kuchengittern abkühlen lassen. Nugat und Kuvertüre getrennt im heißen Wasserbad schmelzen. Gebäck mit Nugat bestreichen und zusammensetzen. Kuvertüre kreisförmig auf die Oberfläche geben, mit Walnusshälften verzieren. (az)

Leider kann unser jährlicher Plätzchenverkauf nicht stattfinden. Wer die Kartei der Not dennoch unterstützen möchte, findet alle Informationen dazu unter der Adresse kartei-der-not.de. Möchten Sie auch Plätzchen-Profi 2020 werden? Dann schicken Sie uns ihr Rezept und ein Foto von sich – idealerweise mit dem Gebäck – per Mail an redaktion@illertisser-zeitung.de. Bei unserem Online-Voting küren wir den Plätzchenprofi, der mit einem Back-Paket belohnt wird.