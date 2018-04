10:00 Uhr

Wann Autos wieder zwischen Egg und Engishausen fahren können

Bald ist kein Umweg mehr nötig: Die Sanierung der Straße zwischen Egg und Engishausen nähert sich dem Ende.

Von Sabrina Schatz

Wer mit dem Auto von Egg an der Günz in den Ortsteil Engishausen fahren will, muss seit Herbst einen langen Umweg in Kauf nehmen. Damit soll bald Schluss sein: Voraussichtlich zum Monatsende soll die Sanierung der Straße abgeschlossen sein. Dann kann auch der Verkehr wieder rollen. Das teilt Ralf Eisele vom Staatlichen Bauamt Kempten auf Anfrage mit. Er ist für den Bereich Straßenbau im Unterallgäu zuständig.

Bis Fahrer von Autos, Lastwagen oder Motorrädern wieder den direkten Weg nehmen können, haben die Arbeiter noch einiges zu tun: Sie müssen weiteren Asphalt auf die Straße auftragen, danach die Fahrbahnränder anpassen. Abschließend kümmern sie sich um die Markierung auf der Straße. „Wir wollen bis Ende April fertig sein“, sagt Eisele.

Eigentlich sollte die rund einen Kilometer lange Ortsverbindungsstraße bereits vor Weihnachten wieder für den Verkehr offen sein – also vor mehr als vier Monaten. Der Grund für die Verzögerung: „Der relativ frühe Wintereinbruch im November ist dazwischen gekommen“, erklärt Eisele. Die für Nässe empfindlichen Erdarbeiten konnten wegen des Wetters nicht wie geplant durchgeführt werden. Die Straßenbauer mussten ihre Arbeit solange niederlegen, bis der Boden abgetrocknet war. Statt einer Asphaltschicht befand sich deshalb während der Wintermonate noch eine Kiesschüttung auf der Straße. Ende März legten die Arbeiter wieder los.

Im Rahmen der Bauarbeiten, welche im Oktober gestartet sind, wurde schadhafter Asphaltbelag ersetzt und die Straßenentwässerung saniert. Zudem wurde die Fahrbahn verbreitert und teilweise begradigt, indem eine Kurve abgeflacht wurde. Letzteres hat zum Ziel, die Verkehrssicherheit zu verbessern.

Themen Folgen