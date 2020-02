vor 6 Min.

Wann Sanomed nach Vöhringen umziehen will

Ende des Jahres will die Firma Sanomed die Produktion in Vöhringen aufnehmen. Die Bauarbeiten liegen laut Firmenleitung im Zeitplan.

Die Firma für Nahrungsergänzungsmittel gibt ihren Neu-Ulmer Standort auf und produziert künftig in Vöhringen.

Von Ursula Katharina Balken

Wem aus der Ferne die hellen Betonelemente zwischen der östlichen Bebauung der Stadt und den Illerhöhen auffallen, glaubt, einen Teil überdimensionaler Kunst in freier Natur vor sich zu sehen. Aber was da in der Landschaft steht, werden die neuen Produktionsräume des mittelständischen Unternehmens Sanomed, Marktführer auf dem Gebiet der Nahrungsergänzungsmittel. Bisher war das Unternehmen in Neu-Ulm ansässig, wo ihm aber die Grenzen zu eng wurden.

In Vöhringen fand man wegen der strategisch günstigen Verkehrslage ein neues Domizil. Fünf Hektar wechselten den Eigentümer; 2,5 Hektar werden für Sanomed genutzt. Was Firmenchef Karl Holzinger, auch Gesellschafter, am meisten freut, ist der zügige Baufortschritt. „Das Management der Firma Sanomed ist zuversichtlich, den voraussichtlichen Einzugstermin Ende dieses Jahres zu bewerkstelligen.“

Im Gespräch sagt Holzinger, er persönlich sei immer wieder aufs Neue überrascht, welche Dimensionen der Rohbau auf der Baustelle tatsächlich hat. Auf den Bauplänen sei dies kaum vorstellbar gewesen. Nach einer Planungsphase von eineinhalb Jahren wurde der Baubeginn mit dem ersten Spatenstich im Juni vergangenen Jahres eingeleitet.

Sanomed investiert zweistelligen Millionenbetrag

Es soll ein Platz für neue Technologien, Expansion und Fortschritt entstehen, was ein Plus an Arbeitsplätzen bedeutet. Jetzt zählt das Unternehmen 130 Mitarbeiter. Laut Holzinger investiert es einen zweistelligen Millionenbetrag.

Die Vorteile des Neubaus sollen in der Anschaffung neuer Produktionslinien, kurzen Laufwegen, moderner Infrastruktur und mehr Platz für Technologien und Forschung liegen. Was schon im Sommer 2019 angekündigt worden war, bestätigte Firmenchef Holzinger jetzt erneut: dass mit dem Umzug Ende 2020 gerechnet wird. „Der größte Teil des Neubaus für die Betriebsverlagerung in Vöhringen steht. Dachabdichtung, Außenverkleidung und Innenausbau laufen auf Hochtouren.“ So könne man davon ausgehen, dass der angepeilte Einzugstermin Ende 2020 eingehalten wird.

Nicht allen in Vöhringen gefällt die Neuansiedlung des Betriebes. Er verbaue das Gelände zwischen Stadt und Wald, heißt es. Darin sieht so mancher einen Eingriff in ein Stück bisher unberührter Natur. Um die Pläne von Sanomed umsetzen zu können, wurde ein Bebauungsplan aufgestellt und der bestehende Flächennutzungsplan geändert. Doch die Skeptiker will die Firmenleitung beruhigen. Die Gebäude werden nach einem Plan komplett eingegrünt. Auch die Mitarbeiter können sich freuen. Für sie wird ein Outdoor-Fitnessparcours angelegt.

