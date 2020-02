vor 34 Min.

War es ein Unfall? Geschehen in Illertissen gibt Rätsel auf

Einer Frau wird bei ihrer nächtlichen Heimfahrt schwindlig, sie steigt aus dem Auto. Kurz danach findet sie sich in einem Acker wieder.

Ein mysteriöser Unfall hat sich am Rosenmontagabend in Illertissen ereignet: Eine 38-Jährige kam auf einem Acker neben der Straße zu sich und hatte Schmerzen. Die Polizei hofft auf Zeugen, die weiterhelfen können – denn die Frau kann nicht sagen, wie sie auf den Acker gelangt ist.

Fahrerin sagt, sie sei von einem Auto "geschubst" worden

Die 38-Jährige war nach Angaben der Polizei am Montagabend gegen 21 Uhr im Tiefenbacher Weg in nördliche Richtung gefahren. Nachdem es der Frau während der Fahrt schwindlig wurde, hielt sie mit ihrem Fahrzeug am Straßenrand an und stieg aus, berichtet die Polizei. In diesem Moment registrierte sie ein Auto, das ebenfalls in Richtung Norden unterwegs war. Danach, so die Polizei, fehlt der Frau jegliche Erinnerung. Als sie wieder zu sich kam, lag die 38-Jährige im angrenzenden Acker und verspürte Schmerzen. Gegenüber Ersthelfern gab sie nach mehrmaliger Nachfrage an, von einem Auto „geschubst“ worden zu sein.

Am Unfallort findet die Polizei keine Spuren

Die Feuerwehr Illertissen wurde von der Polizei zur Ausleuchtung der Einsatzstelle und sperrte die Straße von der Vöhlinstraße (Verkehrsinsel) bis zur Abzweigung Richtung Flugplatz ab. Zunächst war für die Einsatzkräfte nicht zu erkennen, ob es sich tatsächlich um einen Unfall oder einen medizinischen Notfall handelte. Am Unfallort konnten jedoch keine Unfallspuren gesichert werden. Die Frau selbst wies nach Angaben der Polizei keine äußerlichen Verletzungen auf. Sie wurde dennoch zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Hinweise zu diesem Geschehen werden bei der Polizeiinspektion Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegengenommen. (rjk/wis)





