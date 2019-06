vor 7 Min.

Warnung vor der „Bürger-Info“: Sind Betrüger am Werk?

In Illertissen wird mit E-Mails für Anzeigen in einer Broschüre geworben. Deren Titel klingt offiziell – ist er aber nicht.

Von Jens Carsten

Mit einer bekannten Masche versuchen Betrüger derzeit wohl erneut, im Namen der Stadt Illertissen Geld zu machen: Aktuell sind E-Mails in Umlauf, die für ein Printprodukt namens „Bürger-Info-Programm“ werben – örtliche Firmen könnten darin kostenpflichtige Anzeigen aufgeben. So schildert es Hauptamtsleiterin Kerstin Breymaier. Und bringt das Problem auf den Punkt: „So ein Produkt gibt es nicht.“ Zumindest nicht im Auftrag der Stadt Illertissen. Weil mit der Mail aber genau der Anschein erweckt werden, will Breymaier nun Anzeige bei der Polizei erstatten.

Zweite Welle: Ist es Abzocke?

So wie im September vergangenen Jahres, als Faxe und Mails mit ähnlichem Inhalt an mehrere Firmen in der Region versendet wurden. Nun gibt es offenbar eine zweite Welle. Dass es sich dabei um Abzocke handelt, davon ist Breymaier überzeugt. Sie habe entsprechende Rückfragen von Unternehmen erhalten, den Mitarbeitern sei die Anfrage seltsam vorgekommen. Ihre Sorge ist laut Breymaier begründet: Wer einen Anzeigenauftrag vergibt, ohne das Kleingedruckte zu lesen, sei viel Geld los. In einem konkreten Fall war von 1154 Euro die Rede. Die Stadt gibt selbst Infobroschüren heraus, zum Beispiel „Leben in Illertissen – Informationen für Bürger und Neubürger“ und einen Ratgeber für Senioren. Die nächste erscheint im Frühjahr 2020 (Senioren), eine weitere im Frühjahr 2021 (Bürgerinfo). Beide werden wie gehabt mit der Firma Inixmedia aus Bamberg produziert, informiert Breymaier. Die Anzeigenaufträge für die beiden offiziellen Printmedien der Stadt würden jeweils etwa ein halbes Jahr vor Erscheinen starten. Die versende dazu ein Legitimationsschreiben.

Stadt hält Anschreiben seien unseriös

Die Firma „BDN Media“ (angeblich aus der Türkei), unter deren Namen die unlängst verschickten Angebote laufen, sei in die städtischen Projekte nicht eingebunden. Die Anschreiben an örtliche Unternehmen seien daher unseriös. Dazu komme noch, dass in der Post auf ein „nettes Gespräch vom heutigen Tage“ Bezug genommen werde. Auch die Formulierung „wunschgemäß“ wird verwendet – so als ob eine Geschäftsbeziehung bestehe.

Auch Alexander Kurfürst, der stellvertretende Leiter der Illertisser Polizei, rät zur Vorsicht: „Wer solche Schreiben erhält, sollte sich grundsätzlich gründlich informieren, mit wem er es zu tun hat und ob es Berichte über die Firma gibt.“ Das sei heutzutage online meistens möglich: „Eine der guten Seiten des Internets.“

Wer im Web über „BDN Media“ recherchiert, bekommt einige „Treffer“ angezeigt. Es sind einschlägige Meldungen, die die Illertisser Verdachtsmomente zu bestätigen scheinen.

Masche ist laut Polizei nicht neu

Dubiose Anzeigenangebote seien den Ermittlern als Masche nicht neu, stellt Polizist Kurfürst fest. „Das kommt regelmäßig vor, es gibt verschiedene Varianten.“ Stets müsse geprüft werden, ob eine Gegenleistung erbracht werde – und ob die ihr Geld wert ist. Falls nicht und sich die Urheber der „Angebote“ im Ausland befinden, seien die Ermittlungsmöglichkeiten der hiesigen Polizei meist „schnell am Ende“, so Kurfürst.

Oft würden Betrugsversuche von den Angeschriebenen aber ohnehin entlarvt: Sie gehen gar nicht erst darauf ein – oder gleich zur Polizei. „Wir haben viele Fälle, in denen es beim Versuch bleibt“, sagt Kurfürst. Er appelliert an den gesunden Menschenverstand. So sollten die Adressaten sich Fragen stellen wie: Wer steckt dahinter? Was will er von mir? Und gegebenenfalls auch diese: Warum sollte eine Firma in der Türkei in Illertissen eine Broschüre veröffentlichen?

Im September gab es ähnliche Fälle in Illertissen - lesen Sie dazu auch: Unbekannte wollen im Namen der Stadt abkassieren

Themen Folgen