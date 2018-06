vor 49 Min.

Warum Afrika mich etwas angeht

Unsere K!ar.Texterin arbeitet seit Längerem mit Flüchtlingen zusammen. In dieser Zeit hat sie einige Erfahrungen gesammelt und ihr Weltbild hat sich gewandelt.

Von Josephine Glogger-Hönle

Josephine Glogger-Hönle unterstützt Flüchtlinge dabei, sich in Deutschland zurechtzufinden. Hier erzählt sie, wie bei ihr aus Angst vor den Fremden, Verständnis für neue Freunde wurde – und was sie von denen gelernt hat:

Ich bin 19 Jahre alt. Nach meinem Abitur habe ich einige Zeit als Zustellerin bei der Post gearbeitet, um Geld für mein Studium zu verdienen. In der Zeit war ich vor allem für ein Industriegebiet bei Weißenhorn verantwortlich. Dort hatte ich zum ersten Mal echten Kontakt zu Flüchtlingen.

Zuerst hatte ich Angst, alleine in der Gegend, wenn die vielen Männer und Jugendlichen am Straßenrand saßen und mich bei meiner Arbeit beobachteten. Bald aber musste ich mich zusammenreißen und mehrere von ihnen ansprechen, um mich nach nicht angeschriebenen Namen zu erkundigen. Durch diese Begegnungen schwand meine Angst und es entstanden allmählich kleine Freundschaften. Dank eines Aushangs, den ich beim Austragen entdeckt habe, habe ich dann vom Sprachunterricht für Flüchtlinge erfahren und begonnen, mich dort zu engagieren. Dort habe ich gleich zu Beginn ein paar mir bekannte Gesichter zu sehen bekommen. Meistens sitzen wir im Unterricht alle gemeinsam in einem Kreis. Mir ist vor allem wichtig, dass wir ins Gespräch kommen und sie dabei das Sprechen üben. Schwierige Wörter schreiben wir an die Tafel, damit jeder die Schreibweise verinnerlichen kann.

Im Unterricht machen wir aber noch viel mehr: Wir unterstützen die Flüchtlinge bei der Suche nach Arbeit und einer Wohnung. Leider musste ich dabei feststellen, dass es hier nicht am Willen der Asylsuchenden, sondern eher an den hohen Hürden durch die Regierung scheitert, wenn es um die Wohnungssuche geht.

Eine weitere, für mich sehr berührende Erfahrung sind die vielen privaten Gespräche mit Geflüchteten: das Funkeln in ihren Augen, wenn sie mir von ihrer Familie, ihrer Heimat und Traditionen erzählen. Aber auch die spürbare Verzweiflung, wenn sie versuchen, mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen, diese sich aber nicht die Zeit nehmen, bis der komplexe deutsche Satz richtig formuliert wurde. Ich kann diese Ungeduld durchaus nachvollziehen. Aber andererseits sollte man sich fragen: Was wäre, wenn ich in der Situation eines Flüchtlings wäre? Was würde ich riskieren, was erwarten oder erhoffen? Um sich besser in die Lage der Asylsuchenden und Migranten in unserem Land hineinversetzen zu können, habe ich angefangen, mir die unterschiedlichsten Ausgangssituationen vor Augen zu führen: Die Menschen aus den Flüchtlingsländern leiden meist unter großen politischen Konflikten und wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Ein gutes Beispiel hierfür ist ein großer Teil von Afrika.

Afrika ist ein Kontinent mit vielen Gesichtern. Da sind beispielsweise Länder wie Marokko oder Algerien, die mehr oder weniger unbeeindruckt von der internationalen Politik ihre eigene Lösung für die Fluchtproblematik haben, Länder wie der Niger, dessen Präsident wie kaum einer versucht, an europäischen Strategien festzuhalten oder Eritrea, wo Folter und politischer Mord an der Tagesordnung sind und gegen Flüchtlinge mit Ausreiseverbot vorgegangen wird.

Ich habe von den Migranten gelernt, dass Europa meist nicht ihr primäres Ziel war. Viele Bauern ziehen je nach Regen- und Trockenzeit zwischen den Nachbarländern umher und nutzen die knappen Ressourcen wie Wasser und Weideland, was jedoch zu einer Überbeanspruchung der Nutzflächen und zu gewaltsamen Konflikten führt. Durch die hohe Geburtenrate und die dadurch stetig wachsende Bevölkerung, vor allem im ländlichen Raum, herrschten Hunger und Armut – was den Fluchtdruck erhöht. Viele Bewohner ziehen in nahe gelegene Städte, in der Hoffnung auf bessere Verdienstmöglichkeiten. Dadurch entstehen dicht bevölkerte Siedlungen und urbane Versorgungsprobleme. Die Flucht nach Europa treten von dort aus dann dennoch nur wenige an, und die, die es doch tun, stammen meist aus der Mittelschicht. Dadurch hat sich in Afrika eine regelrechte Flüchtlingsindustrie etabliert und so verdienen sich Schleuser, Menschenhändler und bestechliche Sicherheitskräfte ihren Lohn. Der Weg nach Europa ist lebensgefährlich und teuer. Zwangsprostitution von verschuldeten Frauen und Kindern, Vergewaltigungen, aber auch Organhandel stehen an der Tagesordnung, hat man mir erzählt. Je härter Regierungen gegen diese Systeme vorgehen, umso gefährlicher wird die Reise.

All das habe ich durch meinen Kontakt mit den Flüchtlingen gelernt und ich glaube heute, dass Deutschland als wohl drittgrößter Waffenexporteur nicht unschuldig an der Armut vieler afrikanischer Länder ist.

