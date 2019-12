vor 51 Min.

Warum Pater Xaver Berchtold Altenstadt schon wieder verlässt

Xaver Berchtold unterstützt Pfarrer Thomas Kleinle, nachdem der Pfarreiengemeinschaft die Kaplansstelle gestrichen wurden. Doch damit muss er bald aufhören.

Von Zita Schmid

Seit September dieses Jahres unterstützt der Salesianer Pater Xaver Berchtold aus Buxheim Pfarrer Thomas Kleinle in seinen priesterlichen Aufgaben. Nun ist es absehbar, dass der Pater die Pfarreiengemeinschaft (PG) Altenstadt wieder verlassen wird. Denn die Salesianer Don Boscos werden zum 15. August 2020 – nach mehr als 90 Jahren – ihre Ordensniederlassung aufgeben.

Wohin der Pater geht, ist noch nicht bekannt

Pater Berchtold ist einer von noch drei verbliebenen Ordensmitglieder in Buxheim, die dann an anderen Salesianer-Standorten in Deutschland eingesetzt werden sollen. „Wohin Pater Xaver gehen wird, ist noch nicht klar“, sagt Pfarrer Kleinle. Sicher sei jedoch, dass er nicht in der Gegend bleiben kann. Bei der Diözese habe er bereits erfolglos bezüglich eines Nachfolgers nachgefragt. Wie berichtet, greift in der PG die sogenannte „Pastorale Raumplanung 2025“. Aufgrund dieser Personalplanung wurde die Kaplanstelle gestrichen. Kaplan Pater Mathäus Thayamkery verlies Altenstadt im Sommer. (Hier unser Bericht: Kaplan Mathäus Thayamkery nimmt Abschied von Altenstadt)

Dass Pater Berchtold sich daraufhin bereit erklärte, in den fünf Pfarreien mit rund 4500 Katholiken unterstützend mitzuwirken, bezeichnet Kleinle als „Glücksfall“. Doch es sei keine offizielle Stelle, betont der Pfarrer. Deshalb wird es auch keinen Nachfolger geben. Denn „in Altenstadt ist kein zweiter Pfarrer vorgesehen und aktuell auch keiner da, den die Diözese uns an die Seite stellen kann“.

Derzeit laufen Bemühungen, dass Pater Berchtold noch während der Urlaubszeit im August 2020 in Altenstadt bleiben kann. Dem Pater selbst ist es wichtig, dass in den kommenden Monaten nicht der Abschiedsgedanke sein Tun in Altenstadt überschattet. Denn nach wie vor wolle er sich in der PG mit seiner ganzen Energie einbringen und weiterhin die Menschen dort kennenlernen.

Die Geschichte des Ordens in Buxheim

Seit mehr als 90 Jahren sind Ordensmitglieder der Salesianer Don Boscos aus Buxheim in der Schule und der Seelsorge tätig. 1926 errichteten sie ein Gymnasium mit Internat für ihren Ordensnachwuchs. Ab 1970 konnten auch externe Schüler die Schule besuchen. 1996 wurde das Gymnasium Marianum vom Schulwerk der Diözese Augsburg übernommen. In das Internat wurden neben Gymnasiasten später auch Schüler aus anderen Schularten aufgenommen. Im Jahr 2011 schloss das Internat. Die Aufgabe der Ordensniederlassung zum August 2020 wird mit dem zahlenmäßig starken Rückgang und der Altersstruktur der Ordensmitglieder begründet.

