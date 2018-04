00:37 Uhr

Warum Rauchmelder so wichtig sind

Jährlich wird an einem Freitag, dem Dreizehnten, an die bedeutende Funktion der piepsenden Geräte erinnert

Der kommende Freitag ist „Freitag, der Dreizehnte“. Für viele wird dieses Datum abergläubisch als Unglückstag angesehen. Die Feuerwehren nehmen es jedoch seit Jahren zum Anlass, einen ganz besonderen Tag daraus zu machen, denn sie haben diesen Tag zum „Rauchmeldertag“ erklärt.

Am Freitag, 13. April, ist es also wieder soweit: Die Feuerwehren bitten alle Haus- und Wohnungseigentümer darum, die gesetzliche Rauchmelderpflicht umzusetzen. Neben der korrekten Installation gehört dazu auch die regelmäßige Wartung der Rauchmelder. Das gilt für das Eigenheim und selbst genutzte Eigentumswohnungen ebenso wie für vermietete Immobilien. Eigentümer sind verpflichtet, die Geräte nach den Herstellerangaben, mindestens aber einmal jährlich, auf ihre Funktionsfähigkeit zu überprüfen und ihre Betriebsbereitschaft sicherzustellen. „Aus der Praxis wissen wir, dass gerade private Eigentümer von Wohnungen und Häusern oft nicht ausreichend über die geltende Rauchmelderpflicht informiert sind. Vielen ist einfach nicht bewusst, dass sie für die Umsetzung verantwortlich sind, ganz gleich, ob sie ihre Immobilie vermieten oder selbst bewohnen“, sagt der Neu-Ulmer Kreisbrandrat Bernhard Schmidt. „Dabei geht es im Ernstfall um Leben und Tod. Denn bei einem Brand kann eine Rauchgasvergiftung schon nach zwei Minuten tödlich sein“, so Schmidt. Das wurde erst im Januar wieder deutlich: Zwei Menschen starben in Vöhringen an Rauchgasvergiftungen, ihr Christbaum hatte Feuer gefangen. Schmidt betont: Wenn es brennt, zähle jede Sekunde. Im Schlaf bemerke man den giftigen Brandrauch nicht, aber Rauchmelder reagierten sofort und würden durch ihre lauten Alarmtöne Menschenleben retten.

Tipps zu dem Thema gibt es etwa auf der vom Deutschen Feuerwehrverband empfohlenen Internetseite www.rauchmelder-lebensretter.de. Geeignete Geräte sind im Elektrofachhandel oder in Baumärkten erhältlich. Die Feuerwehren empfehlen Qualitätsrauchmelder, die am Zeichen „Q“ erkennbar sind. Diese sind mit einer Lithiumbatterie ausgestattet, die zehn Jahre lang hält und die – wie alle Rauchmelder – ein Signal geben, wenn die Batterie nachlässt. Es gibt auch Geräte, die per Funk miteinander verbunden sind: Wenn ein Melder Alarm auslöst, piepsen alle Geräte im Haus. Zu beachten sei laut Feuerwehren, dass kein Kontrolleur ins Haus kommt. Der Gesetzgeber setzt auf die Eigenverantwortung. (wis)