Warum der Illertisser Weihnachtsmarkt so beliebt ist

Glühweinduft und bunt geschmückte Buden: Der Illertisser Weihnachtsmarkt lockte in diesem Jahr wieder zahlreiche Besucher an.

Der Illertisser Weihnachtsmarkt hat in diesem Jahr rekordverdächtig viele Gäste angelockt. Eine Bilanz zeigt, was den Bummel zwischen Schranne und Rathaus auszeichnet.

Von Regina Langhans

Der Nikolausbesuch vergangenen Sonntag, dem letzten Tag des Illertisser Weihnachtsmarktes, war wieder Höhepunkt der über zwei Wochenenden bestehenden Budenstadt. Wie es an den anderen Markttagen aussah, zeigt die folgende Bilanz.

Susanne Schewetzky, die als Kulturreferentin unter anderem den Besuch des heiligen Mannes in Begleitung zweier Knechte organisiert hat, sagt: „Es ist schon immer ein bewegender Moment, wenn er aus dem historischen Portal des Illertisser Rathauses herauskommt.“ Heuer sei er seiner Arbeit kaum nachgekommen, so viele Kinder hätten auf die Bescherung gewartet. Anders als im Vorjahr sei das Wetter gut gewesen, sodass sehr viele Marktbummler unterwegs waren. Entsprechend gut besucht war auch das Puppentheater Schlabbergosch in der Schranne, das dem Nikolausbesuch vorausging.

Standort und Angebote in den Buden locken die Besucher an

Das Programm der auftretenden Musiker habe gefallen, ebenso der stimmungsvolle Marktauftakt mit den Alphornbläsern. „Live-Musik macht immer mehr her als Lieder aus der Konserve“, findet Schewetzky. Der Illertisser Weihnachtsmarkt komme an, weil die Mischung an Angeboten offenbar gefalle. Auch Bürgermeister Jürgen Eisen zeigt sich zufrieden: „Ich meine, so viele Menschen wie dieses Jahr waren noch nie auf dem Illertisser Weihnachtsmarkt.“ Da habe sicher auch das Wetter eine Rolle gespielt.

Der neuen Marktmeisterin Daniela Straßburg sei es gelungen, attraktive Stände mit Weihnachtsangeboten, hochwertigen Dekoartikeln und Winterkleidung auf den Markt zu bekommen. Das habe sich ausgezahlt – zusätzlich zu dem wohl einmaligen Standort des Weihnachtsmarktes zwischen Rathaus und Schranne. „Die Händler, mit denen ich gesprochen habe, gaben mir nur positive Rückmeldungen“, sagt Eisen.

Soweit er es beurteilen könne, seien auch die Vereine mit ihren Verpflegungsständen zufrieden gewesen. „Den Bereich Essen und Trinken werden wir keinesfalls ausbauen, da verlassen wir uns auf die Vereine.“ Sie seien auf Einnahmen angewiesen und hätten alles bestens organisiert. Zum 25-jährigen Jubiläum im kommenden Jahr sollen weitere Händler für Attraktivität sorgen. Eisen: „Heuer wurde schon mal die Beleuchtung in den Bäumen am Marktplatz erneuert, zugunsten einer noch schöneren Stimmung.

