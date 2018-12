vor 17 Min.

Warum der Weihnachtsmarkt in Illertissen eine Reise wert ist

Beim Weihnachtsmarkt in Illertissen konnten die Besucher am Wochenende viel erleben. Es gab viele verschiedene Speisen und Getränke sowie einen Streichelzoo – und natürlich jede Menge Weihnachtsdeko.

Von Keulchen, Knauzen und anderen Leckereien: Ein Streifzug in Illertissen weckt die Lust aufs kommende Wochenende.

Von Regina Langhans

Wolken von Glühweinduft und deftigen Spezialitäten von Pfanne und Grill haben am ersten Wochenende des Illertisser Weihnachtsmarktes hunderte von Besuchern auf den Schrannenplatz gelockt. Das Wetter war großteils freundlich, sodass auch die Kinder auf ihre Kosten kamen, etwa beim gut bestücken Streichelzo. An rund 50 Ständen konnten sich die Marktbummler insbesondere mit Waren passend zur Saison eindecken. Darunter wieder viele Anbieter, die sich für ihren Verein oder zugunsten sozialer Einrichtungen uneigennützig in die Häuschen stellten. Und womöglich noch selbsthergestellte Weihnachtsartikel anboten wie beispielsweise der Förderverein der Illertisser Erhard-Vöhlin-Schule.

Da fielen Anna Zinke und Christina Schramm aus Tiefenbach mit ihrer Zuckerwatte am Stiel aus Süßigkeitenverkauf geradezu aus dem Rahmen. „Wir brauchen jetzt Zucker“ erklärten sie lachend. Zusammen mit Leoni Schmid aus Jedesheim haben sie sich auf einer Einkaufsrunde durch die Illertisser Geschäfte für ihren Landschulaufenthalt eingedeckt. Nun wollten sie ihre Tour mit einem Bummel durch Weihnachtsmarkt gemütlich ausklingen lassen. Gut möglich, dass sie dabei doch noch auf jahreszeitüblichere Spezialitäten zugreifen. „Jedenfalls lohnen schon die vielen hübschen Deko-Ideen das Durchlaufen“, fand Leoni Schmid.

Verena Hamp und Vanessa Ritter lassen sich den „Heißen Engel“ schmecken Bild: Regina Langhans

,

Tatsächlich schien für viele etwas dabei zu sein, die sich auf die kalte Jahreszeit einstellen wollten. Sei es mit wärmenden Accessoires rund um Kopf, Hals, Hände oder Füße, selbst gemachte Speisevorräte wie Marmeladen, in Alkohol Eingelegtes und allerlei wärmende Schmankerl zum sofortigen Verzehr. Dazu gehörten thüringische Rostbratwürste und Quarkkeulchen aus dem Erzgebirge, die zugunsten des Kinderhospizes in Bad Grönenbach den Besuchern Appetit machen sollten, wie Anke Norrenbrock sagte. Die beiden Verkaufsbuden, wo es auch Feuerzangenbowle gab, sind im gemütlichen Hinterhof des Adlergebäudes aufgestellt. Aus ihrer erzgebirgischen Heimat weiß Norrenbrock, dass sich die dortigen Weihnachtsmärkte durch ein großes Speisenangebot auszeichneten.

34 Bilder So schön ist der Weihnachtsmarkt in Illertissen Bild: Felix Oechsler

Doch auch in Illertissen war die Vielfalt beachtlich: Etwa der schon traditionelle Stand mit heißen Maroni. Oder der Küche auf der schwäbischen Alb abgeschaute Knauzen – eine besondere Semmel mit Pilzfüllung. Angeboten wurden sie vom Rotkreuz-Team. Und internationalen Flair aus dem schwedischen Stockholm brachte Vanessa Ritter mit, indem sie sich mit ihrer Freundin Verena Hamp aus Obenhausen auf einen „Heißen Engel“, wie das Punschgetränk in dekorativen Gläsern hieß, auf dem Weihnachtsmarkt traf. Sie bewunderte die Illertisser Budenstadt und erzählte, dass sich Weihnachtsmärkte in Schweden auf wenige Hütten beschränkten. Selbst in der eine Million Einwohner zählenden Hauptstadt falle er vielleicht gerade mal so groß wie in Illertissen aus. „Für einen vorweihnachtlichen Bummel reisen viele Schweden eigens nach Deutschland, etwa nach Rostock“, sagte Vanessa Ritter.

Karussell ist beim Weihnachtsmarkt in Illertissen beliebt

Für Jana und Lea aus Untereichen reichte dagegen schon die Fahrt im funkelnd beleuchteten Karussell, um große Augen zu machen und in erwartungsvolle Stimmung zu geraten. Was ihnen in der Budenstadt sonst noch besonders gefiel? „Der Streichelzoo mit den ganz jungen Lämmchen“, verriet Jana als die Ältere. Mutter Silke Hämmerle ergänzte, dass der Besuch des Illertisser Weihnachtsmarktes jedes Jahr zum Advent dazugehöre.

Anna Zinke und Christina Schramm sind heiß auf Zuckerwatte. Bild: Regina Langhans

Auch am kommenden Wochenende hat der Weihnachtsmarkt von Freitag bios Sonntag wieder einiges zu bieten – dann öffnet auch der Stand unserer Zeitung, an dem unter anderem Plätzchen zugunsten des Leserhilfswerks Kartei der Not verkauft werden.

Info: Der Illertisser Weihnachtsmarkt öffnet nochmals Freitag, 7. Dezember, 16 bis 20.30. Uhr, Samstag, 8. Dezember, 15 bis 20.30 Uhr sowie Sonntag, 9. Dezember, 11 bis 20.30 Uhr: ein Höhepunkt dürfte der Besuch des Nikolauses mit seinen Helfern sein – am Sonntag ab 16.30 Uhr.

Die schönsten Weihnachtsmärkte in Deutschland: Hier ein Überblick:

12 Bilder Diese bekannten Weihnachtsmärkte sollten Sie nicht verpassen Bild: Congress- und Tourismus-Zentrale Nürnberg, Franz Walter

.



Themen Folgen