Warum die Geschichte von der Herbergssuche heute noch fasziniert

Große Freude, strahlende Augen: Die alte Geschichte von der Herbergssuche fasziniert jedes Jahr aufs Neues – vielerorts wird sie von Kindern aufgeführt, hier zum Beispiel in St. Johann-Baptist in Neu-Ulm.

Vielerorts gibt es Krippenspiele zu Weihnachten, auch im Rothtal haben sie eine lange Tradition. In Unterroth und Osterberg sind die Akteure mit Eifer bei der Sache.

Von Regina Langhans

Eine hochschwangere Frau und ihr Mann sind auf der verzweifelten Suche nach einer Unterkunft – diese dramatische Geschichte soll sich vor 2000 Jahren ereignet haben: Davon ist in der Bibel zu lesen ist. Bis heute ist die Erzählung brandaktuell, handelt es sich bei der Geburt Jesus doch um eine der zentralsten Passagen des christlichen Glaubens. In vielen Orten wird die Herbergssuche zur Weihnachtszeit thematisiert. Im Rothtal hat das eine lange Tradition. Eine Spurensuche.

Der elfjährige Julian Dreier aus Unterroth jedenfalls fiebert der Premiere beim Spiel der „Herbergsuche“ am Sonntag, 23. Dezember, ab 16 Uhr in der Wallfahrtskirche „Zur Schmerzhaften Muttergottes“ in Matzenhofen entgegen. Mit ihm 20 Alterskollegen des Unterrother Kinderchors „Happy Singstars“, die nach einjähriger Pause wieder ein Weihnachtsspiel aufführen. Nicht, dass der spielerfahrene Julian wegen seiner Erzählerrolle aufgeregt wäre – im Gegenteil. Selbstbewusst wirbt er im Freundeskreis um Publikum.

In Unterroth wird schon fleißig geprobt (von links): Lorena Bär spielt einen Stern, Fabian Dreier einen Soldaten und Madeleine Bär einen Engel. Bild: Regina Langhans





Schließlich bekomme es Interessantes zu sehen, auch eine Laterne mit brennender Kerze. „Der Hirte darf sie bei der Suche nach der Herberge nicht fallen lassen oder umstoßen“, sagt Julian. An Spannung sollte es nicht mangeln, versichert auch Chorleiterin Luzia Schmidt. Denn die Herbergsuche beginne unten am Parkplatz mit Soldaten, dem Engel Gabriel und dem Stern, der allen – Besucher inbegriffen – den Weg nach Bethlehem weise. In Matzenhofen führt er über die Treppen hinauf in die Wallfahrtskirche.

Lorena Bär spielt den wandernden Stern

Die achtjährige Lorena Bär spielt den wandernden Stern. Sie sagt: „Ich darf nicht zu schnell hüpfen.“ Ihre Zwillingsschwester Madeleine Beer übernimmt den Engel Gabriel. Sie erklärt: „Wir machen das erste Mal mit und haben uns die Figuren ausgesucht.“ Fabian Dreier, acht Jahre und spielerprobt, ist daher die Doppelrolle von Soldat und Hirte zugefallen. „Weil es mir so viel Spaß macht“, erklärt er. Da Krippenspiele in Unterroth seit Jahren Sache des Kinderchors sind, hat die Chorleitern viele Weihnachtslieder einstudiert. „Wir haben uns heuer für die Herbergsuche entschieden und erstmals für Matzenhofen, indem der Aufgang durch den Wald für uns eine ideale Spielfläche darstellt“, so Schmidt. Die Suche wird in der Kirche enden, wobei die vom Engel herbeigebrachte Holzkrippe als Requisite auch symbolisch für den Stall als das Ziel steht. „So gesehen spielen wir eine Geschichte mit ,open end’“, sagt Chorleiterin Schmidt.

Für das Krippenspiel in Osterberg steht die Engelsschar schon bereit. Bild: Regina Langhans





Wie die Geschichte szenisch ausgeht, kann, wer will, tags darauf am Montag, 24. Dezember ab 16 Uhr in der Pfarrkirche St. Peter und Paul in Osterberg erleben. Da führen über 20 Kinder unter Regie von Regina Straub (Familiengottesdienstteam) und Doris Käufler (Mitglied des Patoralrates), ihr Krippenspiel auf. Für ihre Inszenierung nehmen sie die ganze Kirche in Beschlag. So wird sich eine Schar Engel auf der Kanzel niederlassen, um das Gloria zu singen und Samuel Käufler für die Begleitung an die große Kirchenorgel auf der Empore setzen. Währenddessen spielt sich unten die Krippenszene mit Maria, Josef und den Hirten am Lagerfeuer ab.

Luisa Schweinstetter fühlt mit Maria

Die neunjährige Luisa Schweinstetter, die die Rolle der Maria übernimmt, kann sich die damalige Situation lebhaft vorstellen. „Ich denke, Maria hatte große Angst, dass es mit der Geburt unterwegs losgeht, bevor sie eine Unterkunft gefunden haben.“ Josef, gespielt von der achtjährigen Lina Wiest, sagt: „Ich werde zu ihr halten, nachdem mir der Engel Mut gemacht hat, auch wenn ich nicht der Vater bin.“ Für das Übernehmen der „Hosenrolle“ wird sie gelobt. Straub sagt: „Als Kind bin ich mit der Familie immer nach Altenstadt in die Kindermette mit Krippenspiel gefahren und war traurig, dass es das in Osterberg nicht gab. Ich hätte so gerne mitgespielt.“ Nun sorgt sie dafür, dass die Kinder im Ort die Möglichkeit dazu haben und hofft, die somit geleistete Jugendarbeit komme der Gemeinschaft im Dorf zugute. Käufler ergänzt: Wie anders als durch Kinder soll Leben in die Kirche kommen.“ Die Organisatorinnen inszenieren zum sechsten Mal in aufwendiger Weise das Krippenspiel und freuen sich über das große Engagement der Kinder: „Wir glauben schon, dass wir ihnen etwas mitgeben können, Kindheitserlebnisse bleiben in Erinnerung.“

