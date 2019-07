vor 19 Min.

Warum ein Badeverbot an zwei örtlichen Seen gilt

In Vöhringen gilt an zwei Seen wegen Mäharbeiten ein Badeverbot in bestimmten Bereichen.

In Vöhringen gilt ab Mittwoch erstmal Badeverbot. Aber nur an gewissen Stellen in zwei Seen.

Von Ursula Katharina Balken

Die Pflanzenfelder unter Wasser bereiten in den beiden Gewässern Grüne Lunge und Vöhringer See Schwimmern oftmals Schwierigkeiten. Es ist kein prickelndes Gefühl, wenn die Pflanzen die Beine entlang streifen. Manche Badegäste geraten dabei in Panik. Deshalb wird die Stadt wieder Mäharbeiten im Wasser durchführen, um das Seegras zurück zu schneiden.

Mäharbeiten unter Wasser: Ab Mittwoch geht es los

Da das Wachstum der Pflanzen in diesem Jahr besonders groß ist, wird mit den Arbeiten bereits Anfang Juli begonnen. Die Arbeiten starten voraussichtlich am Mittwoch, 3. Juli, an der Grünen Lunge und enden am Freitag, 12. Juli, am Vöhringer See. In diesem Zeitraum ist aus Sicherheitsgründen das Baden in den Bereichen, in denen das Mähboot unterwegs ist, verboten. Das hat die Stadt mitgeteilt.



