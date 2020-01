17:28 Uhr

Was 2020 für Vöhringen bereit hält

Zum neuen Jahr gibt es traditionell viele Reden. Bürgermeister Karl Janson spricht über anstehende Projekte, der Dekan stellt das Kreuz in den Mittelpunkt seiner Ansprache.

Von Ursula Katharina Balken

Mit Mut, Zuversicht und Gottvertrauen in die Zukunft zu gehen – das war der Wunsch der Festredner an die Gäste, die zum Neujahresempfang der Stadt Vöhringen und den Pfarreien Vöhringen, Illerberg und Illerzell ins Josef-Cardijn-Haus gekommen waren. Bürgermeister Karl Janson sagte, „das Jahr 2019 hat die Stadt bei vielen wichtigen Themen vorangebracht.“ Vöhringen sieht er als eine attraktive, vitale und wachsende Stadt. Aber für die Zukunft bleibe noch viel zu tun. Als Beispiele nannte er den weiteren Ausbau der Plätze in den Kindertageseinrichtungen. Aber es fehle an einem sicheren Planungskonzept noch an einer verlässlichen Finanzierung, denn in Bayern sei das Sonderprogramm des Bundes bereits völlig ausgeschöpft. Trotzdem möchte die Stadt ihre Vorhaben auch umsetzen. Aber es stelle sich die Frage nach der Finanzierbarkeit. Die Haushaltslage, so Janson, werde sich 2020 als angespannt erweisen.

Vöhringen setzt sich für den Klimaschutz ein

Es gibt laut Janson aber auch viel Erfreuliches zu berichten. Es wurde Wohnraum für junge Familien geschaffen, die Betreuungsmöglichkeiten für Kinder erweitert, die Sanierung der schulischen Einrichtungen weitergeführt, vor allem mit Blick auf die Digitalisierung. Neues Gewerbe siedelte sich an. Die nachhaltige Stadtpolitik für Umwelt und Klimaschutz sowie der Einsatz für soziale und sportliche Belange werden weiter verfolgt. Ein besonderes Augenmerk liege auf der Hinwendung zu sozial Schwächeren, Menschen mit Behinderungen, Älteren und Kranken. Die Beschäftigungsquote sei ungewöhnlich hoch und die Auftragsbücher der Unternehmen seien gut gefüllt. Nicht zuletzt sei der Klimaschutz eine große Herausforderung, der sich die Stadt seit 25 Jahren stelle. Denn so lange ist sie bereits Mitglied im größten europäischen Netzwerk von Städten und Gemeinden, die sich dem Klimaschutz widmen.

In seiner Ansprache stellte Dekan und Pfarrer Martin Straub die Frage: „Gehört bei uns das Kreuz in öffentliche Gebäude?“ Eine Rede, die mit großer Aufmerksamkeit verfolgt wurde. Für Straub war es unverständlich, dass der Vorstoß von Ministerpräsident Markus Söder selbst bei Vertretern der Kirche auf Kritik gestoßen sei. „Ich glaube, dass der Vorschlag richtig ist und weder dem Wesen des Christentums widerspricht noch der weltanschaulichen Neutralität des Staates.“ Es gehe beim Kreuz nicht um ein beliebiges religiöses Symbol. Es geht um die Liebe dessen, der auch gesagt hat, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser ist und Gott das, was Gott gehört. „Das Kreuz als Zeichen der Feindesliebe und der Gewaltlosigkeit ist das Gegenteil von Intoleranz, von religiöser Vereinnahmung.“ Auch ruft Straub in Erinnerung, dass die heutigen Demokratien in christlichen Ländern entstanden sind. „Mit der Debatte um das Kreuz im öffentlichen Raum wird also eine wesentliche Frage berührt, nämlich kann die Würde des Menschen, die Freiheit und Stabilität unserer Gesellschaft langfristig auf diese Fundamente verzichten, auf denen sie historisch gewachsen sind?“

Illertalbahn soll bald zweigleisig werden

Landrat Thorsten Freudenberger, ein gebürtiger Vöhringer, verurteilte die fehlende Wertschätzung der Menschen, wie man sie in den modernen Kommunikationsmitteln täglich nachlesen könne. Es bedürfe einer klaren und entschlossenen Haltung, sich diesen Verunglimpfungen entgegenzustellen. Eine freudige Botschaft hatte er auch mitgebracht. Was den Ausbau der Illertalbahn betrifft, so bleibt ein zweigleisiger Ausbau nicht länger Utopie. Gremien, die sich mit diesem Thema beschäftigen, hätten signalisiert, dass eine Zweigleisigkeit auf freier Strecke bald angepackt werden kann.

Pfarrer Jochen Teuffel fand ein eindrucksvolles Ende. „Wir alle sind mögenswürdig, will heißen, wir mögen uns.“ Und dann ließ er seine Worte und Wünsche für die Bürger in Gebet und Segen einfließen, dem ein von den Gästen gemeinsam gesprochenes „Amen“ folgte. Dieses Zusammengehörigkeitsgefühl wurde von den Besuchern mit Freude aufgenommen.

Der Neujahrsempfang erhielt einen ungewöhnlichen musikalischen Rahmen durch Dascha und Sascha Klimas, Klavier und Violine sowie Vater Oleksandr Klimas. Vor allem die zwölfjährige Dascha fiel durch ihre Interpretation einiger Passagen aus „Bilder einer Ausstellung“ von Modest Mussorgski auf. Dieter Kraus und Uwe Lange, Saxofon, Klarinette und Gitarre, verschmolzen zu einer gelungenen Klangfusion.

