Was Friseure mit Henna-Tattoos zu tun haben

Leman Jaferzade (oben links) führt die uralte Tradition der Henna-Tattoos fort. Am Internationalen Museumstag am Sonntag kann sich jeder, der möchte, im Friseurmuseum in Neu-Ulm selbst von ihr bemalen lassen.

Wer den Hautschmuck schon immer Mal ausprobieren wollte, kann das am Sonntag in Neu-Ulm tun. Am Internationalen Museumstag bemalt Leman Jaferzade kostenlos Hände.

Von Christoph Lotter

Noch ein letztes Mal drückt Leman Jaferzade sanft auf die glänzend grüne Tube, malt mit größter Sorgfalt ein letztes schwarzes Pünktlein auf die Hand ihrer Mutter. Dann ist das Kunstwerk vollendet. Es gleicht einem feinen Mosaik, orientalisch, feinsinnig, verspielt. Dann ist Warten angesagt, solange bis das Henna auf der Haut der Mutter getrocknet ist. Das dauert etwa eine halbe Stunde, sagt Jaferzade: „Entscheidend ist die Blutzirkulation. Je wärmer die Hand, desto intensiver ist die Farbe später.“ Anschließend wird die schwarze Paste abgewaschen. Das Muster bleibt als Tattoo auf der Haut zurück – und zwar in der für die Hennapflanze typisch orangen Farbe. Und die hält in der Regel mindestens eine Woche.

Wer gerne selbst einmal ein solches Henna-Tattoo auf der Hand tragen oder auch einfach nur hautnah erleben möchte, wie die historische Körperbemalung entsteht, hat am Sonntag ab 14.30 Uhr die Gelegenheit dazu. Am Internationalen Tag des Museums wird Jaferzade in Herr Zopf’s Friseurmuseum in Neu-Ulm beweisen, dass die althergebrachte Kunst auch heute noch modern ist. Außerdem gibt es in dem Museum um 12.30 Uhr Riechproben historischer und moderner Haarfärbemittel. Auch drei Führungen durch das Museum mit seinen über 10000 Exponaten sind an diesem Tag geplant. Die erste beginnt um 11.30 Uhr.

Ursprung der Bemalung liegt in Indien

Das Tattoo auf der Hand der Mutter wird dann noch lange nicht verblichen sein. „Wenn das Henna frisch gemahlen ist, halten die Tattoos bis zu sechs Wochen“, sagt Jaferzade. Die 21-Jährige ist ausgebildete Kosmetikerin. Ihre Leidenschaft für diese traditionelle Art der Körperbemalung ist jedoch in ihren heimatlichen Wurzeln zu finden. Zwar ist Jaferzade in Neu-Ulm aufgewachsen, ihre Eltern allerdings kommen ursprünglich aus Aserbaidschan. Dort gehören Henna-Tattoos zur Hochzeitskultur, wie Jaferzade erzählt. Am Abend vor der Vermählung trifft sich die Braut mit ihren Tanten, Schwestern und Freundinnen, um Abschied von ihrem alten Leben zu nehmen. Die Bemalung der Hände und Beine mit der Hennapaste ist fester Bestandteil dieser Feier – mit hübschen Tattoos verziert übergeben die Frauen die Braut dann an ihren Gatten.

Ihren Ursprung hat die Körperbemalung mit Henna – und auch die Hochzeitskultur – in Indien, sagt Jaferzade. Die Menschen dort schätzen die kleine buschige Pflanze seit dem Altertum für ihre besonderen Eigenschaften. Mit dem Pulver aus getrockneten Blättern und Blüten färbten die Inder ihre Teppiche orange. Und die Menschen merkten schnell, dass die Farbe auch auf ihrer Haut haften blieb. Seitdem hat sich Henna zudem als natürliches Haarfärbemittel etabliert. Der Pflanze wird sogar eine heilende Wirkungen nachgesagt – das wussten auch die alten Ägypter zu schätzen. Etwa soll es gegen Haarausfall helfen und der Hautpflege dienen. Das und die orange Farbe nutzen auch die etwas moderneren Friseure. Die haben in ihrer Geschichte nämlich schon immer mehr gekonnt, als nur das Haar zu stutzen, berichtet Michael Dittrich vom Friseurmuseum. Bis vor wenigen Jahrzehnten sei der Friseursalon eine Art Drogeriemarkt gewesen. Auch Wellness stand bei den Kunden damals hoch im Kurs. „Die Friseure mussten sich wegen der Konkurrenz immer wieder neue zusätzliche Geschäftsfelder suchen. Da war eine Menge Einfallsreichtum gefragt“, erzählt Dittrich. Und heute sei das sogar noch etwas komplizierter.

Der Grund, warum Leman Jaferzade vor knapp zwei Jahren angefangen hat, selbst Henna-Tattoos zu malen, ist simpel. „Es sieht einfach wunderschön aus und die Kunst an sich fasziniert mich“, sagt sie. Und fügt nach einer kurzen Pause schmunzelnd hinzu: „Und es geht wieder weg.“ Die Motive wählt die 21-Jährige nach Belieben aus – meist malt sie Freihand, es gebe aber auch Schablonen: „Die sind aber weniger künstlerisch, das macht dann nicht ganz so viel Spaß.“ Ein traditionelles Henna-Tattoo ohne Vorlage, das auf Arme und Beine gemalt wird, könne schon ein paar Stunden dauern, erzählt Jaferzade. Im Oktober wird sie selbst heiraten – eine Bemalung mit Henna sei dann Pflicht, sagt die 21-Jährige: „Das steht außer Frage, es ist Tradition und die gehört einfach dazu.“

Hintergrund: Mehr über die Deutsche Friseurakademie und das Friseurmuseum in Neu-Ulm findest Du im Internet unter: deutsche-friseur-akademie.de

