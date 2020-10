vor 38 Min.

Was Illertisser über ihre Stadt wissen müssen

Bürgerinfobroschüre kommt neu heraus

Wo gibt es Kindergärten und Schulen? Wer sitzt im Stadtrat? Und welche Sehenswürdigkeiten hat die Stadt zu bieten? Das alles und mehr steht in der neuen Illertisser Bürgerinfobroschüre, die in wenigen Tagen erscheint. Die IZ durfte schon vorab einen Blick in das neue Heft werfen. „Leben in Illertissen“ heißt die Broschüre. Bürgerinnen und Bürgern, Neuzugezogenen sowie Gästen der Stadt haben die Möglichkeit, sich schnell und zielgerichtet über die Angebote und Einrichtungen in Illertissen zu informieren. Aufgelistet sind dabei nicht nur Kontaktdaten, sondern auch die wichtigsten Veranstaltungen im Jahreskalender – auch, wenn die meisten 2020 wegen Corona nicht stattfinden können. Die neue Bürgerbroschüre soll schließlich über das aktuelle Jahr hinaus Gültigkeit haben – und die Hoffnung, dass Illertissen blüht, Run-Bike-Rock und Weihnachtsmarkt nächstes Jahr wieder auf dem Programm stehen, besteht ja. Am Samstag, 17. Oktober, wird die neue Broschüre jedem Illertisser Haushalt zugehen. Bei wem kein Exemplar zugestellt wurde, der kann es sich ab Montag, 19. Oktober, im Eingangsbereich des Rathauses abholen. Außerdem ist das Heft auch auf der städtischen Homepage zum Durchblättern und Herunterladen vorhanden. (rjk)

