Was Schulen in der Region gegen Cybermobbing tun

Schikane auf dem Schulhof ist ein altbekanntes Phänomen. Im Internet erreicht es eine neue Dimension. Das zeigt ein aktueller Fall aus Nördlingen.

Von Franziska Wolfinger Und Sabrina Schatz

Ein gravierender Fall von Mobbing brachte die Kleinstadt Nördlingen (Landkreis Donau-Ries) Anfang dieser Woche bundesweit in die Medien: Monatelang soll ein Schüler mehrere seiner Mitschüler mit Drohmails drangsaliert und kostenpflichtige Verträge unter deren Namen abgeschlossen haben. Am Freitag soll der mutmaßliche 14-jährige Täter dann eine gefälschte Todesanzeige in der Zeitung veröffentlicht haben. (Lesen Sie mehr dazu hier.)

Cybermobbing – also wenn eine Person nicht im persönlichen Kontakt angegangen wird, sondern im Netz – gibt es an vielen Schulen, auch in der Region. Reinhold Tschöpa, stellvertretender Schulleiter der Johannes von La Salle-Realschule Illertissen, erklärt: „Das gibt es in leichterer Dimension immer wieder, meist über Soziale Medien wie Whatsapp, und dabei vor allem bei Schülern, die noch nicht alt genug sind, diese zu nutzen.“ Für Whatsapp gilt in der EU eigentlich ein Mindestalter von 16 Jahren. Instagram und Facebook dürfen mit elterlicher Einverständniserklärung ab 13 genutzt werden.

Das tun Schulen in der Region gegen Mobbing

Die Schulen versuchen, die Kinder und Jugendlichen mit Präventionsmaßnahmen auf das Problem Cybermobbing aufmerksam zu machen. Es ist zum Beispiel Thema in Klassenleiterstunden an der Realschule, in denen es nicht um klassischen Schulstoff, sondern um das soziale Miteinander gehen soll. AuDie Kriminalpolizei unterstützt die Schulen bei der Präventionsarbeit. Die Beamten suchen in regelmäßigen Abständen die Schulen auf, zum Beispiel auch die Mittelschule in Buch, wo es nach Angaben des Schulleiters bislang keine Probleme mit Cybermobbing gab.

Die Präventionsbeamten halten Vorträge für Schüler und Eltern. Die Rektorin der Illertal Gymnasiums Vöhringen, Regina Beutler, sagt, auch Mütter und Väter einzubeziehen sei wichtig. Schließlich seien auch die Eltern dafür verantwortlich, den Kindern den richtigen Umgang mit Smartphone und sozialen Medien beizubringen. In den meisten Schulen gibt es auch Schulpsychologen, an die sich Betroffene wenden können. Schulleiterin Beutler betont aber, dass die Schüler mit einem solchen Problem auch zu jeden Lehrer ihres Vertrauens kommen können. Der schalte dann gegebenenfalls die Expertin ein.

Schulamtsdirektor: Mobbing darf nicht verschwiegen werden

„Mobbing ist ein Thema, das man nicht verschweigen darf“, findet Schulamtsdirektor Ansgar Batzner – nicht nur angesichts der nach seinen Worten „absolut schockierenden“ Vorfälle in Nördlingen. Er betont: Jedes Kind habe ein Recht auf Lernen ohne Angst. „Es gilt Null-Toleranz, wenn jemand ausgegrenzt wird“, betont Batzner. So gehe er davon aus, dass jede Schule bereits Verdachtsmomenten nachgeht: Lehrer suchen das Gespräch mit dem oder den Tätern, mit dem Opfer – wobei dieser Begriff im Kontext problematisch sei – sowie Erziehungsberechtigten. Abhängig von der Schwere des Falls können geschulte Berater, etwa Schulpsychologen, eingeschalten werden. Auch mit der Polizei kooperieren Bildungseinrichtungen. „Prävention ist das Wichtigste“, sagt Batzner und verweist auf Fortbildungen und Seminare für Lehrer wie Schüler. Was ihm wichtig ist: Auch die „Dulder“, die zwar nicht aktiv am Mobbing beteiligt sind, aber wegschauen, seien Teil des Problems: „Wir wollen die Kinder dazu erziehen, füreinander einzustehen.“

